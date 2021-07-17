Coffee自家製泳衣獲大讚　網民提醒脫毛要乾淨　同場推介脫毛神器

林芊妤（Coffee）林芊妤今年設立自家瑜珈服品牌，每次推出新產品都被搶購一空，最近正值暑假，Coffee一口氣發佈五款泳衣新品，設計簡約優雅獲網民大讚，相信又會掀起一輪搶購潮！



幾個月前Coffee已身穿自家品牌的泳衣去staycation大放福利。（coffee89921@IG）

早前Coffee在IG發布自家運動服品牌七月新品，親身試穿五套泳衣，網民紛紛大讚設計漂亮，但也不及Coffee 身材吸睛，更有人留言「買泳衣可附送身材嗎」？

***按下圖即看Coffee自家品牌泳衣***

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經過網民一輪討論和投票，這款比堅尼黑色泳衣獲最多好評，Coffee表示「這一套挑戰性比較大，就好像challenge me的泳衣版」，又鼓勵大家一起做運動做fit身材，不過也有網友指出，除了要有身材，也「一定要脫乾淨毛毛先至好著」！

經過一輪討論，發現大部分女生都喜歡這一款！（coffee89921@IG）

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