發霉LV精品手袋掉洗衣機洗？名牌手袋超徹底清潔術及疫情消毒Tips

香港氣候濕悶，包包若沒有定期保養，拿出來出現發霉、水漬都是很有可能會發生的事情呀！而在網路上，就有位台灣女網友分享自己的簡單粗暴的洗包方法，看完，任誰都會感嘆，這只有心臟夠強的人，才有辦法辦到吧！



發霉包包，網友直接丟洗衣機洗

當精品包發霉了，你會怎麼處理呢？在「爆廢公社公開版」上，女網友就將自己發霉的LV neverfull包包直接丟進洗衣機裡清洗，對，你沒看錯，她直接丟進去了～她分享這個方法時，也有提醒大家，想機洗請先吃幾顆心臟病藥～並提到，她針對不同種類的包包，都有各自適合的洗包方式與後續風乾方式，但她在文末也提到，這只是她個人的分享清潔包包方式，包洗壞了，後果自負。

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現在就來講一下女網友的洗包方法吧！她就是將包包翻面後丟進洗衣機中，將包包放進洗衣袋裡也ok，並加入一般洗衣精清洗，切勿加入漂白成分的洗衣精跟柔軟精，洗好後要立刻塑型、吊掛至通風良好，無太陽直射的地方，讓包包風乾5-10天！如果沒有馬上揹，用防塵袋包好放到衣櫃裡，基本上短期間內就不會再發霉了。

她手上的這咖LV neverfull，洗完後也恢復了約8成，近看還是些許看得到一點點發霉痕～外表完全沒影響，揹了10年洗了5次，包包依舊完好如初，只有正常的使用痕跡，她也建議大家，包包完全乾燥後，就可以用嬰兒油保養一下。

包包發霉正確處理方式

不過～小編也要告訴各位，這樣的洗包方式真的僅供參考，碰上包包發霉，你可以先用布沾水，擰乾後輕輕擦拭，基本上可以先暫時撐1-2星期，每個材質都有不同的清潔方式，擔心傷包，就送去專門店清洗吧！

嬰兒油也母湯用

至於網友說的用「嬰兒油」保養，也請不要這樣做！創盛皮革專業整染老闆David解釋，包包上的皮革和人體不同，適用的保養必定會有所不同，當你拿出皮革無法吸收的人類保養品，強加在皮革上時，反而會使皮革的毛細孔卡住，表面的亮油也可能跟著被覆蓋或是用掉，甚至會把包包上的髒污一起鎖在皮革中，非但沒有達到保養的效果，甚至還讓包包變更糟！請乖乖使用專用油保養，好嗎？

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包包清潔、消毒這樣做

面對近期的疫情期間，揹著精品包出門後的回家消毒，真皮包包可以用35%濃度的酒精，噴在棉布上輕擦包包，事後一定要用專用的保養油做保養，並放在戶外通風，同時，Longchamp貼心提供許多待在家就能隨手保養皮革包款與配件的萬用小撇步。

1.使用軟式棉布浸潤少許清水，根據皮革硬挺程度以彈性力道擦拭。

2.準備乾棉布輕壓皮革清潔處，吸取表面多餘水分後，陰乾晾曬24-48小時。

3.為保養皮革光澤，建議定期使用無色蠟或保養膏以循環劃圈方式輕輕按摩皮革後，陰乾晾曬2-8小時，並使用麂皮或棉布輕輕擦拭。

4.為防香港潮濕氣候，所有皮革包款與配件建議以棉紙包裹，收納於保護盒或防塵布套中，並遠離強烈光線、高濕度與高溫環境。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】