穿搭｜盤點12星座的命定配飾！勤奮金牛愛手錶﹑慢熱巨蟹襯頸鏈

飾品除了是一種常見的裝飾品，還能增加日常生活中的視覺感受，更重要的是可以依據心情來搭配出不同的風格。那麼十二星座都喜歡配戴哪些飾品呢？



細膩金牛愛戴手錶、霸道獅子對戒指毫抵抗，「這個」星座最喜歡收藏飾品，來點綴服裝的亮點喔！

即使選擇了簡約休閒的穿著，只要配搭一兩件飾品便能立即增加亮點，為造型加分~那麼12星座各自有哪些命定配飾？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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雙魚座：太陽眼鏡

身為超級吃貨的雙魚座，對美食簡直是毫無抵抗力，一聽到有吃的就兩眼發光。他們平時除了認真工作外，再來就是喜歡去各地旅遊，其他時間都一心在研究與尋找美食上，也因為他們喜歡旅行，最適合他們的飾品就是「太陽眼鏡」，可以像許瑋甯將太陽眼鏡放在頭上，不僅實用度滿分，而且還能為網美照加分喔！

白羊座：耳環

性格活潑、好動的白羊座，喜歡生活中充滿許多未知的挑戰，也喜歡隨心所欲地去旅遊，而款式多變的「耳環」最適合白羊了。耳環是小巧玲瓏的飾品，可以根據每天的穿搭和心情來作變化，無論是簡約款或是氣質流蘇的款式，都能展現每天不同的情緒。編輯推薦柯佳嬿簡約、率性的穿著，配上個性十足的耳環，簡直帥到不行。

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金牛座：手錶

心思細膩、喜歡在夜深人靜胡思亂想的金牛座，他們其實很害怕孤單，卻又不輕易跟別人說心裡的秘密，「手錶」非常適合金牛謹慎的個性，時針、秒針滴滴答答地走著，就像是金牛勤奮耕耘的縮影。陳庭妮身穿一襲碎花洋裝，戴上顯現出女人味的手錶，瞬間提升不少品味。

雙子座：胸針

有強烈好奇心、對新鮮事物會蠢蠢欲動的雙子座，喜歡冒險刺激的遊戲，他們覺得生活就應該要多采多姿，特別喜歡收藏各式飾品的雙子，「胸針」便是最適合他們的優雅飾品。編輯覺得胸針是很特別的飾品，不論是扣在外套、衣服或是帽子上，都能突現個人魅力，還可以跟朋友分享各式收藏品。

巨蟹座：項鍊

個性比較慢熟也比較敏感的巨蟹座，他們平時除了工作，生活中也是一個喜歡安靜環境的人。有時他們會跟朋友聊得很開心，有時又給人安靜的感覺，巨蟹最喜歡「項鍊」，他們覺得項鍊給人文靜的感覺，佩戴項鍊會讓他們有自信。編輯推薦許路兒輕鬆的針織衣，加上項鍊的點綴，自信度直接爆棚。

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獅子座：戒指

獅子座的女生個性是非常強勢的，平時可以說是霸道女王，在工作上是非常有野心，對於已經認定的人和事物，就會想盡辦法堅持到底，而獅子的佔有慾也非常的強大，想要的東西就一定會想方設法地得到。編輯覺得適合獅子的飾品是「戒指」，多元化的戴法能顯現出獅子獨特的魅力，就算在職場上是女強人，戴上戒指後便能展現出女人味，可以參考曾之喬的戴法喔！

處女座：手鍊

處女座給人的第一印象就是很愛乾淨，或是有嚴重潔癖，很多人都會被他們的潔癖習慣所打敗。不過處女在面對工作時是相當認真，一步一腳印地將工作完成。他們對「手鍊」有種特別的情感，覺得手鍊是一個「可鹽可甜」的飾品，林心如佩戴的手鍊，立刻散發出甜美女人的感覺。

天秤座：帽子

文靜的天秤座，平時很少會看見他們大聲說話，除非生氣、著急，才會情緒失控，不然他們跟朋友在一起時都很少出聲，喜歡在一邊安靜地看著。天秤座喜歡戴「帽子」，習慣性地將帽沿壓低遮住眼睛，透過遮蓋帶來安全感。孫盛希休閒輕鬆的穿搭，隨性地戴上帽子就是好看，編輯只能說帽子就是穿搭聖品。

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天蠍座：髮夾

天蠍座平時給人強大的氣場，強勢的感覺像極了女強人，工作時很認真、很拼命，為了工作能吃苦、能受累。其實天蠍除了工作外，平時在生活中，也是一個獨立自主的女生，內心也是住著一個少女，也喜歡那些小飾品，最喜歡的就是「髮夾」，用各式各樣的髮夾來滿足少女心。編輯覺得像是阿部瑪利亞配戴的簡單珍珠髮夾，就能凸顯小女生嬌羞、可愛的感覺。

人馬座：手鐲

有開心果之稱的人馬座，平日瘋瘋癲癲跟誰都可以混熟，而且可以玩得很愉快，他們到哪裡都能打成一片，去哪裡都不缺朋友。人馬座最喜歡的飾品就是「手鐲」，因為看起來很優雅又很斯文，無論搭配任何服裝都非常合適，就像林心如所配戴的手鐲，瞬間提升女人天生優雅的氣質。

山羊座：耳機

山羊座不怎麼喜歡出門，大多數的時間都是宅在家裡，他們不喜歡去人多的地方，也不喜歡吵鬧的環境，喜歡安安靜靜地待著。編輯覺得最適合他們的飾品就是「耳機」，不僅可以聽歌，還可以當成一種飾品，還可以隔絕外面一切吵雜的聲音。編輯覺得現在的耳機款式十分多變，有時走在街上看見顏色繽紛的耳機，會忍不住多看幾眼呢！

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