家族榮耀｜李彩華曬過百萬身家Hermès行頭　盤點劇中三家嫂奢飾品

【家族榮耀／李彩華】電視劇《家族榮耀》在大台TVB熱播，劇中緊張又刺激的你爭我鬥劇情，紛紛引起網民熱烈討論。除了劇中有多位實力派演員之外，亦有很多淡出了大台的明星們，例如前TVB藝人李彩樺，她在劇中飾演「賈洛儀」，是馬氏家族的三少奶。因為劇中李彩樺的穿搭經常以全身名牌出鏡，包括有Gucci、LV、Dior、Hermès等，從手袋和首飾，到出席聚會活動的衣服，甚至是睡衣，通通是名牌奢侈品！據李彩華透露，「日日Full gear」上陣，出動不少私伙名牌。今天《01女生》就幫大家盤點了13個劇中「三家嫂」的名牌奢飾品。



【家族榮耀】李彩華是演藝圈的出名的闊太。（IG@rainli1111）

家族榮耀｜李彩華「三家嫂」的過百萬手袋

如果有追看《家族榮耀》的觀眾，應該都知道三位馬氏少奶奶，在劇中的明爭暗鬥。而負責PR傳媒工作的「三家嫂」（李彩華飾），經常要出席大量的記者招待會，因此對於衣著更是相當有要求。最吸睛的當然是劇中出現的Hermès手袋，當中的黑色Hermès手袋其實是李彩華的私藏貨，價值約23萬港幣。而劇中「三家嫂」用的手袋都非常容易識別，手袋款式比較經典。

劇組對於三位少奶奶的衣著打扮都落足心機，例如「三家嫂」（李彩華飾）和「二家嫂」（楊茜堯飾）在馬氏集團公司講理的一幕，「二家嫂」手持黑白色Fendi Baguette手袋（價值約2萬港幣），而身穿黑色皮褸，明顯看得出是精心打扮過。

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家族榮耀｜李彩華「三家嫂」的大LOGO衣服

劇中「三家嫂」的浮誇衣著掀起了不少網民討論，當中最令人印象深刻的，就是「三家嫂」（李彩華飾）的藍色LV睡衣，上身價值$15,900，同系列睡褲價值$9,100，網民都驚呼：「就連在屋企都要著名牌」。不僅如此，Gucci、Fendi、Channel等其他奢侈品牌衣服都不在話下。

李彩華在採訪中提到，自己之所以需要拿出私藏品是因為劇情需要，李彩華笑言因為劇情日日鬥餐死，外表要好光鮮與富豪力鬥，加上劇中「三家嫂」在未過門前都只是用Zara手袋，因此嫁入豪門當然就會享盡榮華富貴。李彩華更透露有同劇男演員看自己每一場戲的造型如時裝騷一樣，都忍不住開口問：「究竟你屋企仲收埋幾多？」

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但大家可能有所不知，李彩華私底下其實也是「行走的LOGO」，除了是持有12個物業的闊太，不需靠過億身家的前夫供養，同時亦學習如何做各項投資，為自己打算，是個相當有主見靠自己過活的女性！而李彩華亦不時在社交平台上載自己的私藏，可以看得出私底下的「三家嫂」也是出入都一定有名牌跟身。