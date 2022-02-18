家族榮耀 | 李彩華身家豐厚持12個物業　離婚拒收巨額贍養費

【家族榮耀／李彩華身家／離婚】TVB電視劇《家族榮耀》熱播，獲觀眾一致好評，當中有不少演技精湛的資深演員出演，也包括了長時間沒有露面的演員們，例如在戲中飾演三家嫂「賈洛儀」的李彩華，因角色奸詐而引起網民熱烈討論。今年39歲的李彩華在現實生活中，當然沒有「家嫂」之間的你爭我鬥，更不是需要靠另一半經濟支撐才能過活的人，形象相當正面獨立。



李彩華在《家族榮耀》飾演三家嫂賈洛儀。（IG@rainli1111）

家族榮耀｜李彩華出道22年 曾不順從老闆而被雪藏

李彩華在2000年中學畢業後，成為了模特兒並晉身娛樂圈。出道22年以來，李彩華以歌手身分出過數張唱片，又以演員身分拍攝過不少影視作品，當中於中國大陸電視劇《回家的誘惑》中飾演的「艾莉」，憑該劇打破了湖南衛視自《大長今》以來的收視記錄，在內地取得了相當不錯的成績，因而爆紅。

然而，一直活躍於演藝圈的李彩華，在演藝道路上並不是一帆風順。她曾自爆在中國大陸發展前，寰宇國際老闆要求她當其情人提供性服務，「當時他的確希望我提供工作以外的服務，被我拒絕了」，後被公司雪藏。雖然娛樂圈中的「潛規則」大家都可以略有所聞，像李彩華這般勇敢拒絕的女性朋友，寧願被公司雪藏，也不屑犧牲自己尊嚴，可見李彩華是非常注重個人尊嚴和女性權利的人。

家族榮耀｜李彩華一向都以堅強、獨立、自主的形象示人。（IG@rainli1111）

家族榮耀｜李彩華與前夫黃彥書離婚 拒收巨額贍養費

李彩華2019年情人節宣佈閃婚，當時已經37歲的李彩華，最終選擇嫁給相戀僅半年的內地商人黃彥書，有媒體指李彩華老公是富二代，擁有價值十億的北京四合院。但好景不長，結婚之後二人因疫情期間只靠電話聯絡，李彩華接受訪問時指二人在溝通上出現問題，而且夫妻之間發生了些事，問題無法解決。另外二人工作觀念亦有出入，故決定狠心斬纜，結束短短1年7個月的婚姻。

既然前夫是富二代，離婚後按理說可以獲得一筆餘生無憂的贍養費。然而李彩華並沒有收取對方任何贍養費或分手費，反而稱二人是經濟獨立，不需要靠對方。李彩華不希望也不稀罕這段婚姻涉及任何經濟、利益上的紛爭，相當灑脫。很多人都說李彩華很傻，為什麼不留條後路給自己，要誓死捍衛所謂尊嚴。但李彩華的表現也引起了不少網民大讚，紛紛說道：「這就是現在女性獨立，可以選擇自由，不像以前女性，就算丈夫出軌也要啞忍一世。」

李彩華懂得理財投資 注重自主權和掌控權

在電視劇《家族榮耀》裡，「三家嫂」經常拿著名牌手袋出席各種戲中活動，其實全部都是李彩華的私藏貨。（IG@rainli1111）

據資料顯示，李彩華在嫁入豪門，本身在圈中已經是個「小富婆」。除了因為拍戲，離不開的還有她對房產的投資，她將拍戲賺來的錢大部分都投資到房地產業上，這些年來在全球各地「四處開花」，目前她個人持有共計12個物業，其中香港有四個物業，英國有四個商用物業，另外在澳洲、泰國也有私人物業，市值超過一億。而所有物業中要屬香港的物業升值最快，目前她持有的兩個大坑口單位，已經有7000萬的市值，也難怪不需要依靠另一半的經濟支持。

家族榮耀｜39歲的李彩華身家豐厚持12個物業，而外型亦保持得相當好。（IG@rainli1111）

經過了這些年的風風雨雨，令李彩華領悟到一個道理，「凡事都該要有自己的主動權、掌控權，而不是被動受制於他人」，這當中想必也包括了對婚姻的態度。很多時候經濟支持可以帶來精神支柱和心靈上的安全感，但也可能壓倒女性在婚姻中的話語權。如果可以做到像李彩華一樣，不畏懼離婚而帶來的經濟壓力，就要適當地學習理財和投資。