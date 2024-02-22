皮革清潔｜5種真皮袋保養方法：牛皮忌濕布抹留漬、凡士林去刮痕?

【名牌手袋／手袋清潔／手袋保養】名牌手袋售價動輒過萬，多以真皮製作，長期使用難免會弄髒刮花。但若手袋保養得好，不但可延長使用壽命，更能保值。坊間常見名牌手袋有5種皮質，如用錯方法保養隨時毀掉心頭好，以下一文詳細教大家保養真皮名牌手袋的秘訣。



保養名牌手袋如保養皮膚一樣，需要恆常清潔打理。而名牌手袋皮質用料上乘，多為柔軟觸感佳，容易因磨擦出現划痕或積存污垢，若不慎保養容易引致發霉、變黃等問題，到時真是得不償失。

5款真皮手袋保養方法 牛皮沾水要即擦乾 去除食物漬用過期護膚品有效？

【名牌手袋／手袋保養／手袋清潔】名牌手袋售價動輒過萬，多以真皮製作，長期使用難免會弄髒刮花。(choisaaaa@IG)

不少人以為打理名牌手袋很容易，看見一些污垢便用具有清潔效果的濕紙巾去擦拭，但其實不少標榜性質溫和的濕紙巾其實可能會愈抹愈污糟？甚至令手袋出現白斑等等不可逆轉的問題。以CHANEL的經典款小牛皮「CHANEL BOY」為例，牛皮質地通常強韌但柔軟，耐刮又透氣耐用，是較難看到使用痕跡，也毋須打蠟保養。若不小心被水沾濕後，要立即用柔軟乾布擦乾，放通風陰涼處晾乾。

【名牌手袋／手袋保養／手袋清潔】若手袋保養得好，不但可延長使用壽命，更能保值。(jennierubyjane@IG)

另外，若牛皮皮革不幸沾上污漬，則可利用過期的面霜、乳液或護手霜把污漬擦掉，更建議每隔月可擦上專門的皮革護理劑或油脂，滋潤纖維讓皮質變得更柔軟，同時也要避免陽光曝曬及切勿放置在潮濕環境。至於另外名牌手袋常見的皮質，如：小羊皮、荔枝皮亦有不少對應又簡易的保養方法，以下「5款真皮手袋清潔保養秘訣」相信定能幫助大家延續手袋的使用壽命。

▼▼▼【按圖看】掌握以下5種真皮手袋正確清潔秘訣：解決紅酒漬等可在乾淨白布上滴幾滴白醋、清理刮痕可用凡士林？▼▼▼

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小羊皮保養方法

定期用柔軟棉布擦拭灰塵，如不幸接觸到水或油脂，須即用吸水性強的棉布將污漬吸乾，謹記必須用輕柔按壓方式擦拭。

另外，小羊皮表面易被劃破，建議使用時要盡量減少與其他物品磨擦；若表皮出現輕微划痕，可用乾淨手指沾取少量皮革保養油脂，用指腹溫柔打圈能讓刮痕減弱，也要避色被陽光曝曬及接觸高溫的環境。

牛皮保養方法

皮質不易刮花較難看到使用痕跡，因此毋須打蠟，但要特別注意防水，不小心被水或雨沾濕後，要即用柔軟乾布擦乾，然後放在通風陰涼處晾乾

若皮革沾了污漬，可用過期的乳液、面霜和護手霜把污漬擦掉。想保養得更好，建議每隔月擦上專門的皮革護理劑或油脂，滋潤纖維讓皮質變得更柔軟，要避色被陽光曝曬及不應放置在潮濕的環境。

漆皮保養方法

光滑表面看似容易打理，但切忌用濕布、酒精或光亮劑去擦拭，因會破壞漆皮表面的途劑，令皮革不再光澤而變得乾裂。如發現不光亮或有污跡，建議用不起絨的軟布擦乾淨或用皮革專用清洗劑保養。

另外，清理漆皮的刮痕可用棉花棒沾上適量的凡士林，也要避色被陽光曝曬引起變色的問題。

絨面麂皮保養方法

多用途刷反方向刷拭麂皮，將灰塵清除，建議可使用麂皮專用刷順著相同方向刷理麂皮，有利刷順布料。如絨面不幸沾上雨水，即用乾淨沾濕的布料輕拍麂皮上的水痕處，直至痕跡消失，其後當表面完全乾燥後，使用麂皮刷順著絨面方向刷平便可。

另外，針對絨面油性污漬，可在污漬位位使用少量爽身粉，並靜待其吸收油脂；針對頑強污漬，如紅酒漬等，可在乾淨白布上滴幾滴白醋，並輕擦拭污漬部。

荔枝皮保養方法

定期1-2個月內，用皮革保養油或透明蠟擦拭表面，建議利用柔軟的棉布輕擦拭後，將灰塵清除。

另外，荔枝皮要避色被陽光曝曬及不應放置在潮濕的環境。建議用軟布或防潮紙做團放入手袋內吸濕及防止變形。