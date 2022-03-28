奧斯卡2022｜Jessica Chastain最佳女主角夢幻戰裙　哪套似徐小鳳

奧斯卡2022紅地氈｜《第94屆奧斯卡頒獎禮》剛完滿結束，奧斯卡2022紅地氈是新冠肺炎爆發以來最星光熠熠的一次，女星終於可再次鬥麗爭妍，令觀眾再次大飽眼福，「最住女主角」Jessica Chastain穿上Gucci晚裝。



Zendaya穿上Valentino高級訂製服。（Getty Images）

奧斯卡2022｜Zendaya、Kristen Stewart西裝如何展性感？

過往女星在頒獎禮紅地氈上永遠都展示高貴、性感的一面，新一代人氣女影星Zendaya與Kristen Stewart好像有另外看法，她們都以西裝、裇衫迎戰，為紅地氈帶來新時尚。

Zendaya穿上超短身絲質裇衫上衣，配上中高腰的銀色亮片貼身長裙，露出纖細又健美的小蠻腰，非一般的簡約美艷，禮裙出自Valentino高級訂製服，由創意總監 Pierpaolo Piccioli親自設計，手上戴上多個Bulgari的鑽石手鐲，與銀色長裙互相輝映。

奧斯卡2022｜Kristen Stewart CHANEL套裝。（Getty Images）

Kristen Stewart則以整套CHANEL，經典黑白造型，黑色修腰雪紡西裝褸，配上低腰黑色短褲，Kristen Stewart白色裇衫中門大開穿法，頸上戴着CHANEL高級珠寶系列GANSE NOIRE SPINELLE長頸飾，令就算是露出胸口不感過分展露性感，又帶點時尚。

奧斯卡2022｜Jessica Chastain憑《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）奪「最佳女主角」。（Getty Images）

奧斯卡2022｜最佳女主角Jessica Chastain夢幻戰裙

Jessica Chastain憑《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye），以大熱姿態勇奪最佳女主角，入行18年終於奪獎。

Jessica Chastain Gucci晚裝。（Getty Images）

Jessica Chastain穿上猶如美人魚色的漸變亮片晚裝，胸罩式V設計顯完美胸形，裙擺ruffle設計，浪漫又夢幻，女生也喜愛，但原來是來自向來設計大膽的Gucci；Jessica Chastain梳上高馬尾，配上銀色的垂墜耳環與手鐲，最後穿上Stuart Weitzman金色高跟鞋，影后就此登場。

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