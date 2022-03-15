BAFTA 2022紅地氈女星戰衣｜Emma Watson 3萬9禮服配貼地妝髮被讚

有「英國版奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（British Academy Film Awards，下稱BAFTA）第75屆，於香港時間今天（15/3）凌晨舉行頒獎典禮，紅地氈往往是女星前哨戰，《哈利波特》演員「妙麗」Emma Watson驚喜現身，性感簡約穿搭更瞬間成為熱話，同場也有Lady Gaga、Rachel Zegler、Daisy Edgar Jones等女星，今屆又是誰最美艷？



「妙麗」Emma Watson罕有出席第75屆英國影藝學院電影獎（British Academy Film Awards）。（Getty Images）

BAFTA 2022紅地氈：Emma Watson夠貼地、Lady Gaga Tiffany & Co. 珠寶吸睛

Emma Watson一如既往不走華麗風，以最仙女般氣質示人，今次她以黑白Deep V露背晚禮裙示人，上身Deep V黑色燈芯絨配白色羽毛裙，透過不同材質營造層次感，而這禮裙是Oscar de la Renta 2022早秋系列的變奏版，加長裙擺，襯上中分波浪髮型，更顯Emma Watson的氣質。

最令人驚嘆是，Emma Watson沒有配以高貴的名牌珠寶，頭上僅飾上我們小學常用的「黑髮夾」，左右兩旁各7隻，耳上戴上銀色流線耳環；在妝容上，Emma Watson打上明顯的陰影，與化Smokey Eyes，這貼地的造型，一致被外媒大讚「A Y2K Girl’s Dream」（千禧代女生夢想），比起以往紅地氈華麗的造型，Emma Watson憑貼地的造型更吸睛。

Lady Gaga復古華麗登場。（Getty Images）

另一邊廂，向來走性感路線的Lady Gaga以復古優雅造型出席今次BAFTA頒獎典禮，她穿上墨綠色波浪紋Deep V露背魚尾設計禮裙，由於波浪紋沿身材扭動，更顯Lady Gaga身材。

這禮服是由Ralph Lauren出品，工匠採用燈芯絨與絲綢等材質，花150小時製作；Lady Gaga佩戴祖母綠2022 Tiffany & Co. Blue Book 高級珠寶系列，拿着黑色流蘇小手袋，配上大旁分波浪金髮，Lady Gaga猶如「Old Hollywood」的女星，復古華麗登場。

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