UNIQLO與MARNI首度合作　印花連身裙襯衫低至$79　香港唯一發售店

UNIQLO × MARNI｜UNIQLO已陸續推出可同聯乘系列，JW Anderson、Theory等，最意想不到是，5月即將推出首度與意大利品牌MARNI的聯乘，令UNIQLO與MARNI的支持者為之瘋狂！今次UNIQLO × MARNI會帶來哪些平價時尚設計呢？



2022年 UNIQLO × MARNI首度合作。（UNIQLO）

UNIQLO × MARNI 5月20登港 大膽色彩印花設計低至HK$79

UNIQLO × MARNI理念同樣是以親民的價錢，提供高質的設計，並帶來簡約、高質、時尚和舒適服裝，MARNI更加入特色的繽紛創意，打造出大膽創新的LifeWear單品。

UNIQLO X MARNI設計師聯名系列以「普及性」作為設計主題，MARNI在UNIQLO的基本款單品中加入大量品牌的獨特印花流行元素，以大大小小重複圖案塑造出大膽的比例設計；相比以往UNIQLO單一色調和圖案設計，設計師大膽地採用寬鬆的版形和氣球般的線條剪裁，將日常必備的時尚單品重新詮釋。

UNIQLO X MARNI也帶來多款具波希米亞風情美意的服飾，充滿優雅氣質及立體廓形，令造型更多元化，當中包括擁有繭型輪廓與簡約剪裁的BLOCKTECH寬版短大衣，充滿垂墜感的休閒套裝，適合所有年齡層的男女單品。

女裝系列的泡泡裙採用精緻的褶襉設計，營造出輕盈及迷人的廓形，利用與同色系的無袖打褶襯衫作搭配，更可以打造一致性。另外，此設計師聯名系列的可攜式抗UV連帽外套採用柔軟的尼龍材料，配上印花下身設計，便能以時尚活力造型迎接初夏的浪漫風情。

▼▼▼【率先看價錢】UNIQLO × MARNI 2022限量聯乘女裝系列▼▼▼

+ 26

UNILQLO X MARNI 設計師聯名系列女裝共9款、男裝共10款，以及1款配件；新品將於5月20日起同步上架，只限利舞臺旗艦店及網絡旗艦店發售。