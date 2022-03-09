月經漏M必備：UNIQLO生理內褲　WFH穿甚麼Bra？無鋼線胸圍推介

【UNIQLO內衣褲系列】UNIQLO不但服裝吸引，就連內衣褲系列都是女生首選牌子之一，全因舒適、素面設計，配搭起緊身衣物一樣不「露底」；UNIQLO不斷改良內衣褲系列，甚至把AIRism加入當中，創造出超無縫內褲，是女生福音，不怕尷尬；考慮到女生月經期間，UNIQLO更全新推出「AIRism 生理內褲」全面呵護女性。



【UNIQLO內衣褲系列】UNIQLO AIRism生理內褲成斷貨王。（uniqlo_taiwan＠instagram）

UNIQLO內衣褲系列必買生理內褲防「漏M」

內衣作為最貼近女性身體的單品，每月更要為生理期煩惱，不舒適、「漏M」，甚至處理不當會覺得有異味，坊間也有些生理內褲，但款式不多而且外觀不好。

UNIQLO AIRism內褲，選用物料使穿着不悶熱，並提供光滑的質感，超無縫內褲更提供無痕簡約及低腰款式，使內褲不易從外衣褲頭露出，即使做運動時穿上緊身剪裁的單車短褲、瑜珈褲或西裝褲時，亦不會透出內褲痕跡，不怕影響整體觀感，安心搭配任何服裝。

UNIQLO把這功能加入生理內褲（$149）中，具有乾爽、抗菌除臭的功能，以三層結構全面呵護女性，穿着時更覺舒適；AIRism 生理內褲經測試有30-40ml的吸水量，無論是月經會「漏M」的你，還是懷孕尿滲的你，一樣可以無負擔、安心地穿着，隨心配搭不同的下身。

UNIQLO由2005年起不斷研發女性內衣褲。（uniqlo_hk_macau＠instagram）

UNIQLO至今女性內衣褲系列包括無鋼線胸圍系列、BRATOP系列、少女成長胸圍、及內褲系列（包括超無縫內褲、AIRism 生理內褲及孕婦內褲）等，全面照顧不同階段的。

UNIQLO至今女性內衣褲系列包括無鋼線胸圍系列、BRATOP系列、少女成長胸圍、及內褲系列。（uniqlo_hk_macau＠instagram）

WFH在家工作必備：無鋼線胸圍系列撐托極致舒適方便

當中無鋼線胸圍系列、BRATOP系列最受歡迎；女生常因Bra的鋼線感到不適，加上積極追求自由，對於無鋼線Bra追求愈來愈高，但女生同時憂慮乳房下垂問題，有見及此，UNIQLO 無鋼線胸圍系列，提供了舒適與塑形兼備的內衣穿著體驗，更分3D貼合、舒適，可因應穿搭而選擇不同，就算V領也不怕「露底」。

【UNIQLO內衣褲系列】UNIQLO BRATOP罩背式上衣是女生衣櫃必備內搭。（an_2095＠instagram）

至於在家工作已成為新常態，女生WFH想穿得休閒些，又可撐托美胸，UNIQLO BRATOP罩背式上衣便是不錯的選擇，上BRATOP短身背心，內附胸墊的設計可以單獨穿上而不用再另穿胸圍，方便舒適，完美服貼穿形，自然撐托美胸和背部線條，也適合春夏女生穿搭上防「露底」，或解決悶熱問題。

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