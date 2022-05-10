2022年10大名牌：Dior聯乘Birkenstock第6　LV第3　第1非Chanel？

【2022年第1季Lyst全球時尚排行榜】極具公信力的全球時尚數據平台Lyst最近公布了2022第1季「10大最熱門品牌」排行榜，今季Gucci不再是第1位，而Chanel、Hermes都不在榜中，反而剛轉了創意總監的BV仍在榜上，不如看看2022年有哪10個最受歡迎名牌。



全球時尚數據平台Lyst最近公布2022第1季「10大最熱門品牌」排行榜。（Lyst）

2022年第1季10大最受歡迎名牌 名牌聯乘成潮流

每季度，全球時尚數據平台Lyst 會透過統計各個網站、社交媒體和網店的搜尋及瀏覽次數得出每季最熱門品牌與產品排名，除手袋以外、服裝、鞋履和名牌飾品都會有機會進榜。



2022年，大眾對於名牌我追求、定義也改變了，不是只有百搭、經典才當道，新穎的街頭持續發酵，而且大家都非常欣賞品牌之間的合作，像是第10位的Miu Miu，去年只排第20位，3個月間躍升10位成績驚人，全因Miu Miu與New Balance聯名推出574運動鞋，鞋迷期待驚世合作已久，不斷搜尋相關開賣資訊以免錯失搶購良機，另外超低腰和Crop Top的Y2K穿搭，瘋狂洗版，令大眾對品牌的設計留下印象。

Miu Miu與New Balance聯名推出574運動鞋。（Miu Miu）

Dior與Birkenstock、Gucci與Balenciaga的聯乘合作也令是品牌名列前矛的原因，名牌告別競爭，開始合作，令時尚界更多火花。

而令人惋惜是，Louis Vuitton男裝創意總監Virgil Abloh離世令Louis Vuitton再次成為焦點，排行第3，大家都關注Virgil Abloh生前在LV的最後作品；Virgil Abloh尊重LV的經典元素，不過於展現自己，認為要克制，貫徹純粹主義，在LV的作品便大量展現出他的設計理念，保留大量經典手袋的設計造型、元素，加入一些流行元素，令品牌近年的設計吸引許多年輕支持者。此外，前陣子LV預告調整價格，網路上出現許多推薦購買清，不斷炒熱品牌人氣。

▼▼▼【按圖看】Lyst公布2022年第1季「10大最熱門名牌排行榜」▼▼▼

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（資料來源：Lyst）