社內相親｜金世正巴黎旅遊行蹤穿搭曝光　BVLGARI新手袋百搭吸睛

由安孝燮、金世正主演的人氣韓劇《社內相親》盤踞多周Netflix全球非英語節目榜首，飾演女主角「夏莉」的金世正更因為招牌笑眼與陽光形象圈粉無數，成為新一代超人氣女神。



近期在巴黎旅行的她，於社群平台分享觀光打卡照，舒適又有型的私服穿搭帶動話題。她造訪巴黎奧賽博物館時，以藍色短版西裝搭配義大利品牌寶格麗（BVLGARI）最新的Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包，而參訪凱旋門時，金世正的BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包與黑色短靴、漁夫帽展現中性休閒氣息。而與世界遺產聖米歇爾山合照的金世正，又換上黑色外套和可愛的報童帽，演繹甜美活潑的穿搭風格。

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寶格麗Serpenti的珠寶盒包，立體方正的造型和頂蓋，呼應寶格麗向來善於雕琢的多面寶石，盒子底部有秘密收納層，方便保管最貴重的珠寶，備有象牙蛋白石色、暮光藍寶石色或黑色小牛皮，以及淺金色或是尼加拉藍寶石色Molten水蛇皮供選擇。

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而另一款經典的Serpenti Forever Maxi Chain包，則採用柔軟滑順的Nappa小羊皮，搭配造型感十足的鍊帶提把，乾淨俐落的基本線條與同色系的彩色寶石，精緻融合了前衛魅力與優雅細緻。

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