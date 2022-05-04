楊丞琳、Lisa示範平價白背心穿出高級感　4大技巧穿出顯瘦螞蟻腰

近年受到疫情影響整個夏天幾乎都待在室內，一想到2022年夏季終於能出門跑跑跳跳，儂編相信大家都我們一樣既期待又怕受傷害。



一來當然是期待終於能出去玩，但同時卻又有點擔心自己已經過季的單品不夠時髦，或是略微發福的身材會在夏天原形畢露，所以儂編今天就要不藏私地來告訴大家如何用50元買到女星同款，靠4大技巧把「白背心」穿出新高度！

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楊丞琳

在網路上有「行走穿搭教科書」的楊丞琳，自前年開始每季都會固定與Pazzo推出限量聯名商品，打造適合亞洲女孩身形的基本款，讓你輕鬆靠著簡約輪廓穿出顯瘦效果。為了替新上市的2022春夏系列宣傳，楊丞琳也大方換上緊身白背心展現好身材，同時還偷偷傳授了本季必學穿搭技巧，那就是透過Tone-On-Tone概念將白背心紮進白色寬褲裡，再用跳色腰帶重塑腰線，穿出螞蟻腰效果。

謝欣穎

靠著Netflix熱播華劇《華燈初上》登上各大娛樂頭版的謝欣穎，其實私底下的個性跟劇中高冷、不苟言笑的「百合」非常相似，同樣有著如陶瓷娃娃般的冷冽感。即便是換上充滿夏日氣息的牛仔褲+白上衣，也選擇拋開基本款素T改以個性背心上陣，並且露出纖細小蠻腰和肚臍環，如果你本身跟儂編一樣不習慣大面積肌膚裸露，不妨參考這身造型套上一件簍空針織外套，悄悄把副乳和小手臂藏起來又不怕在炎炎夏日會中暑。

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Lisa

雖然儂編剛剛在文章中一直強調，199元就能買到女星類似款，但如果你想在2022夏季購入一件高CP精品上衣，不妨參考Lisa代言的Celine短版背心。醒目的大Logo橡筋，讓你即便穿得再簡單也能展現時髦高級感。你既可以像Lisa一樣搭配西裝外套，也可以換穿率性棒球外套，甚至是直接單穿，但切記注意整體肌膚裸露的面積，如果是選擇單穿建議改搭配長褲，避免短褲給人太過休閒的視覺感受。

Irene

隨著時序進入夏天又到了各類丹寧單品出籠的好時機，今年大家不妨把緊身窄管黑褲都鎖進衣櫃裡換上淺色寬管牛仔褲。如果想要再Go Wild（狂野）一點則可以參考韓國人氣超模Irene，以不對稱印花款Oversize丹寧套裝內搭緊身白背心，透過一鬆一緊的輪廓修飾身材，既能顯瘦又不怕身材原形畢露。

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