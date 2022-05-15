Fendi 7款淡粉色手袋　宋慧喬大愛手提斜揹包　揹上秒顯白又溫婉

每個女孩心中都藏著一抹粉，2022春夏Fendi為了滿足大家的少女心，推出多個融入淡粉色調的夢幻包款，其中也包含連宋慧喬都愛不釋手的Fendi First也能在官方網站買到。



今天我們就要來告訴所有粉紅控，本季有哪些包款能納入收藏清單中，讓你不用出門就能在家輕鬆買到心頭好！

Fendi 7款浪漫淡粉色手袋推介，讓揹上的妳瞬間白2度，形象溫婉又知性~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Fendigraphy肩背包

以軟質淡粉紅色皮革製成充滿造型性的小型hobo手袋，圓弧幾何包身揹在腋下時可清楚看見包包底部的復古金屬FENDI字樣，金屬裝飾同時也兼顧實用性讓包包放在桌面、椅子上時不怕皮革包底被刮傷，讓你無論擺著或揹著都能達到賞心悅目的效果。

Cookie Hobo肩背包

隨著90年代復古風持續引領主流市場，本季Hobo腋下包依舊是最夯的包型設計之一，而這款迷你Fendi Cookie腋下包，最大的特色就是在圓弧包身搭配FF開合搭扣，提供更方便的包包開關設計增加實用性，除了可以手提裝Lady之外，上肩之後也讓你騰出雙手便於通勤。

Peekaboo Iconic手提包

熟悉精品包的女孩一定知道各品牌都有每季固定回歸的經典款，這些經典款也是追求商品保值性的首選品項，像是照片中的小型Peekaboo之於Fendi就是這樣的存在，經典牛角鎖搭配超大尺寸手工縫線，同時又染上二手市場最愛的粉紅色，雖然要價不菲但保證買到賺到！

Baguette Chain鏈帶包

從殿堂級美劇《色慾都市》一路紅到現實世界的法棍包，自前年強勢回歸之後一直引領著時尚圈復古潮流。除了打造呼應劇中 Carrie Bradshaw 造型的肩背腋下包款之外，貼心的Fendi近期也加碼推出更具實用性的配置，如照片中大家看到搭配短提把和金屬鏈帶的優雅設計。

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O'Lock相機袋

人手一個的相機包漸漸成為時下IT包的代名詞，雖然相信不是所有人都用它來裝相機，但搭配肩帶宛如背著一台單眼的橫式包身，確實是女孩子一致公認的超強實用設計。但不同於一般方正輪廓，Fendi將O'Lock橢圓線條融入其中並飾有同色系經典FF主題細節，打造過目難忘的玩味巧思！

First手拿包

相信大家一定對這款小型Fendi First手袋不陌生，自從去年宋慧喬歐膩揹著它亮相之後，瞬間登上IT包話題熱線。採柔軟的淡粉紅色納帕（Nappa）皮革製成，搭配同色系納帕皮革的超大尺寸金屬F開合扣。 無論是手拿或搭配可拆卸式肩帶作肩揹使用都能輕鬆點亮整體造型。

Sunshine托特包

這款當初在秀場上一亮相就引爆超高話題的Sunshine「購物袋」，除了初代版賣翻天的明黃、焦糖棕...等中性配色之外，本季也推出適合溫柔小姊姊選揹的淡粉紅，皮革包面襯有熱印FENDI ROMA主題圖案及硬質玳瑁效果塑膠玻璃手柄，讓你能輕鬆裝進筆電文件晉升辦公室裡最時髦的都會OL！

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