黃金比例公式計算專屬顯瘦牛仔褲　豪華臀、大象腿、水桶腰ByeBye

經歷了長達5個多月的第5波疫情，相信大多人都跟儂編有一樣的困擾，就是忍不住在家大吃大喝，體重跟著社交防疫延長時間成正相關迅速飆升中！



雖然看得出來腫了一圈，卻又無法精準點出究竟胖在哪、該怎麼雕塑體態，因此我們特別幫大家蒐整了一份黃金身材比例公式，讓大家先依照公式算出自己的體態，再依照個人體態挑選適合穿出門的牛仔褲！

牛仔褲黃金身材比例公式

1. 小腿圍：身高 x 0.21（cm）

2. 大腿圍：身高 x 0.26+7.8（cm）

3. 臀圍：身高 x 0.54（cm）

4. 腰圍：腰圍 ÷ 身高介於0.42~0.46

數字超出標準的姐妹們不用灰心，照樣可穿著不同版型的牛仔褲達顯瘦效果！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 小腿粗：喇叭褲

光看孫芸芸的穿搭範例，相信大家一秒就能理解小腿粗與喇叭褲的連結，運用視覺上一寬一窄的比例配置，巧妙地隱藏掉身材上的小缺點。至於，版型上有哪些該注意的重點？我們建議掌握2大原則，第一是從膝蓋處開始外展，第二是褲長要剛好落地。

2. 蜜大腿：闊腳褲

近年春夏許多歐美品牌都強調中性美，促使90年代紅極一時的「低腰垮褲」再度強勢回歸，如果你正好飽受蜜大腿問題困擾，不妨試著靠闊腳牛仔褲修飾身材，再參考Jennie的穿搭示範，搭配一件短版上衣露出纖腰，自由穿梭在慵懶隨性和火辣性感之間。

同場加映：約會穿搭10個Do&Don't｜露Bra帶、底褲痕倒胃口 穿著應視乎場（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. 大屁股：老爹褲

假胯寬、梨形身材是大多數亞洲女生都有的煩惱，變胖的時候通常也都是臀部先變肉，因此我們非常推薦大家在衣櫃裡一定至少要有一件版型上寬下窄的九分老爹褲，之所以會強調要九分就是要讓大家像Lisa一樣巧妙地露出最纖細的腳踝，透過各種隱惡揚善隱藏自己變胖的事實。

4. 水桶腰：緊身高腰褲

如果你一變胖就先胖肚子的女孩，最簡單的方式就是穿一件高腰煙管褲露出自己的纖細雙腿，一來能靠高腰版型塑出腰線，二來還能營造出胸部以下都是腿的視覺效果。如果想要再讓腿部線條更修長，就參考莫莉的搭法穿上一雙高跟靴吧！

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