Tory Burch手袋減價｜新季手袋限時7折　10款$3,000以下靚款推介

【Tory Burch手袋減價】Tory Burch絕對是小資女入門手袋品牌其中之一，最近網購平台Farfetch就推出了Tory Burch限時減價優惠，Tory Burch精選今季新手袋有7折優惠，當中包括：斜揹袋、Tote Bag、草編袋等，適合不同場合使用。以下《01女生》就為大家精選10款Tory Burch HK$3,000以下的減價靚手袋款推介，想買新手袋的女生記得要把握時間及早下單。



Tory Burch手袋減價│Kira chevron shoulder bag 原價HK$3,639；優惠價HK$2,547.3

近年時裝界掀起腋下包熱潮，成為了女生必備的時尚單品之一。而Tory Burch亦推出了腋下包，採用了Tory Burch的標誌及 V 形絎縫皮革，除了短肩帶可作腋下包使用，更附有長肩帶可以斜揹，有兩種揹法。

Tory Burch手袋減價│Kira chevron shoulder bag 原價$3,639；優惠價$2,547.3（Farfetch）

Tory Burch手袋減價│Mini straw tote bag 原價HK$3,019；優惠價HK$2,113.3

作為夏天最標誌性的手袋一定就要數草編袋，Tory Burch的草編袋Mini straw tote bag由茸編配上啡色品牌標誌、手提、以及肩帶，容量亦不少，可放下唇膏、銀包等日常所需小物。而且隨便穿上一條長裙再加上草編袋，即時讓造型春夏感十足。

Tory Burch手袋減價│Mini straw tote bag 原價$3,019；優惠價$2,113.3（Farfetch）

Tory Burch手袋減價│Small Ella tote bag 原價$2,102；優惠價$1,471.4

對OL來說，上班手袋必定要有一個Tory Burch Tote Bag旁身。Tory Burch這一款Tote Bag除了容量充足可以放下電腦、文件等日常上班所需物品外，更採用尼龍材質製造，重量方面非常輕身又耐髒。價錢在7折後更是HK$1,500有找，只需HK$1,471.4就可以輕鬆入手。

Tory Burch手袋減價│Small Ella tote bag 原價$2,102；優惠價$1,471.4（Farfetch）

▼▼▼【按圖看】Farfetch│Tory Burch新款手袋限時7折減價優惠，必買Tory Burch Tote Bag、側揹袋▼▼▼

+ 2

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）