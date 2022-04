Chloé將停副線See by Chloé業務　小資女必買5大人氣手袋推介

【See by Chloé手袋】不少時裝品牌為了搶攻年輕市場,都會推出價便宜的副線品牌。而Chloé的副線品牌See by Chloé便是其中之一,不過日前Chloé就宣布將於三年內結束See by Chloé的業務,品牌將會成為歷史。以下《01女生》就為一眾小資女精選了See by Chloé的人氣手袋款式,想入手的女生記得把握機會。



See by Chloé是Chloé的副線品牌,設計上比Chloé更年輕、價錢亦經濟實惠,手袋只要數千元就可以有交易,比起Chloé更親民,加上大部分手袋款式都配有與Chloé相似的圓環標誌性設計,一直被視為Chloé的平替,吸引不少小資女入手。然而,Chloé就宣布了未來三年內將逐步結束See by Chloé的業務,現已通知了See by Chloé的員工及供應商有關消息,意味See by Chloé將會成為歷史。

Chloé就宣布將於三年內結束See by Chloé的業務。(See by Chloé)

以下《01女生》就為一眾小資女精選了See by Chloé的人氣手袋款式推介:

See by Chloé│HANA SHOULDER BAG $3,700

HANA手袋是See by Chloé的人氣經典款式之一,手袋採用粒面和絨面革牛皮製成,配有可調節的細肩帶,亦有不同的拼色及材質可以選擇。而且更有編織金屬圓環,甚具Chloé的氣質,但價錢卻只需$3,700就可以入手,小資女不妨可以考慮。

HANA SHOULDER BAG $3,700(See by Chloé)

See by Chloé│MARA CROSS-BODY BAG $4,100

See by Chloé的MARA手袋一推出以來就擁有超高話題度,因為MARA手袋的設計甚有Chloé經典袋款Nile和Tess的影子,彷如兩者的混合體,而且更由編織圓環變成全金屬環,更加神似Chloé。此外,MARA手袋的容量十足,足以放下女生們的日常物品。

MARA CROSS-BODY BAG $4,100(See by Chloé)

See by Chloé│SMALL JOAN CROSS-BODY BAG $4,100

See by Chloé的JOAN手袋設計風格甚有當年風靡一時的IT Bag Chloé Faye bBag的影子,長方形設計令手袋的容量更大,而且還附有前袋更顯實用。另外,當然少不少了See by Chloé的編織圓環設計,令整個手袋更顯氣質優雅。

SMALL JOAN CROSS-BODY BAG $4,100(See by Chloé)

See by Chloé│SMALL TILDA TOTE $4,100

OL最愛的手袋一定是實用性高的Tote Bag,See by Chloé的SMALL TILDA TOTE採用光滑牛皮製成,袋上有編織皮革細節位,是See by Chloé的標誌性設計。容量方面,袋內主隔層寬敞,可以放下電腦、文件夾等辦公用品,十分適合OL上班使用。

SMALL TILDA TOTE $4,100(See by Chloé)

See by Chloé│MARA EVENING BAG $3,600

近年「小廢包」熱潮掀起,不少女生都鍾情小手袋,當中MARA EVENING BAG便是其中一個好選擇。MARA EVENING BAG採用了現時流行的「半月型」設計,外圍更有一個半月型金屬環,氣質優雅。手袋分別有兩個隔層,十分實用,並附有金屬鏈條,可以斜揹,價錢方面不到$4,000就可以入手。