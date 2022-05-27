求婚戒指推薦｜37款經典名牌：皇室貴族同款、Cartier萬元內買到

【求婚戒指2022名牌推介】結婚是人生大事，想要打動一個女生讓她說出「我願意」，便要用心籌備一場合她心意的求婚。而說到求婚，求婚戒指必不可少，市面上那麼多求婚婚戒到底哪一款才適合另一半呢？以下經典名牌求婚戒指推介，總有一款滿足到她！



求婚戒指2022名牌推介｜BVLGARI

BVLGARI是聞名於世的意大利高級珠寶品牌，而它的結婚戒指設計靈感來自羅馬，羅馬的英文拼寫「Roma」反過來是「Amor」，即意大利文的「愛」，別具意義！BVLGARI擅於搭配各色各樣的寶石，並運用不同材質的戒台來突出寶石色彩與光澤，就連金馬影后舒淇的求婚與結婚戒指也選擇了BVLGARI這個品牌。

【求婚戒指2022名牌推介】求婚戒指2022名牌推介｜BVLGARI（微博@舒淇）

【求婚戒指2022名牌推介】就連金馬影后舒淇的求婚與結婚戒指也選擇了BVLGARI這個品牌。（微博@舒淇）

Bvlgari「B.ZERO1系列」

Bvlgari的「B.ZERO1系列」是最經典的人氣鑽戒款式，其計靈感來自舉世聞名的羅馬圓形競技場，螺旋設計象徵過去、現在與未來的和諧存在，也反映永恆之城羅馬的非凡壯麗，也希望每一段婚姻也如永恆之城一樣能美好長存不變。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2022名牌推介｜Bvlgari「B.ZERO1系列」▼▼▼

Bvlgari「DEDICATA A VENEZIA系列」

Bvlgari的Dedicata a Venezia戒指系列的名字是來源自威尼斯潟湖的一座小島，戒指以四爪鑲鉑金台座突出單顆明亮型切割鑽石的美。據指歷史上最早出現定情戒指的地方便是威尼斯，隨後便成為意大利的浪漫傳統！

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2022名牌推介｜Bvlgari「DEDICATA A VENEZIA系列」▼▼▼

Bvlgari「SERPENTI VIPER系列」

Bvlgari「SERPENTI VIPER系列」婚戒以Bvlgari的標誌性動物蛇作為設計靈感，婚戒線條完美地勾勒出蛇身的絕美曲線，展現了它的獨有魅力，甚具誘惑力。舒淇與馮德倫的對戒便是Serpenti系列，與他們的愛情一樣充滿獨特性。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2022名牌推介｜Bvlgari「SERPENTI VIPER系列」▼▼▼

求婚戒指2022名牌推介｜Cartier

Cartier作為香港女生的至愛品牌之一，求婚戒指當然也是人氣品牌。Cartier於1847年在法國巴黎成立，逾175年歷史的它已成世界三大珠寶品牌之一，更被許多國家任命為皇室珠寶供應商，在名人貴族身上也能常常看見它的蹤影。

Cartier「LOVE系列」

Cartier LOVE系列屬經典人氣款之一，LOVE系列誕生於70年代的紐約，事隔數十年依舊備受喜愛。另外，它的螺絲造型象徵鎖起真摰愛意鑄就永恆，成為一段美好婚姻的最佳祝福。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2022名牌推介｜Cartier「LOVE系列」▼▼▼

Cartier「TRINITY系列」

TRINITY系列於1924年誕生，代表了人生中最重要的3大關係：愛情、忠誠與友誼。準新人們選擇此款戒指也可喻意為一生對另一半忠誠，既是你的愛人也是最好的朋友。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2022名牌推介｜Cartier「TRINITY系列」▼▼▼

Cartier「JUSTE UN CLOU系列」

Cartier的JUSTE UN CLOU系列同樣誕生於70年代的紐約，螺絲造型大膽又創新，非常適合原創、獨立、無畏、自由的準新人，可以突出不羈的個性特質。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2022名牌推介｜Cartier「JUSTE UN CLOU系列」▼▼▼

求婚戒指2022名牌推介｜Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels的由來相當浪漫，寶石商人的女兒Estelle Arpels與寶石工匠的兒子Alfred Van Cleef在巴黎相識相愛，最後由戀人成為夫婦，2人帶著對珠寶的熱愛創造了珠寶品牌，並將兩人的名字結合成品牌的名字——Van Cleef & Arpels，確實是浪漫的極致。而品牌的婚戒也如愛情故事背後一樣美好，更彰顯世家高級珠寶的精湛工藝，每款都充滿獨一無二的個性。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2022名牌推介｜Van Cleef & Arpels「訂婚戒指系列」▼▼▼

求婚戒指2022名牌推介｜Harry Winston

Harry Winston擁有著鑽石之王的美譽，以精湛鑽石切割工藝而聞名，更成為了不少女士心中的夢想鑽戒！就連溫莎女公爵、伊莉莎伯女皇等皇室貴族和荷里活影星等都擁有該品牌的珠寶。早年，歌手李榮浩向楊丞琳求婚時，也是選用Harry Winston的經典求婚戒指，可見品牌在女星心中的地位！另外，訂婚鑽戒其中一大特色是字母「H」和「W」的戒環，既是品牌名稱的首字母縮寫，同時也有著丈夫（Husband）與妻子（wife）的含義。

【求婚戒指2022名牌推介】求婚戒指2022名牌推介｜Harry Winston（Harry Winston官網）

Harry Winston「The One系列」

The One系列有「你是唯一」的喻意，並以碎鑽圍繞一顆鑽石為設計理念。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2022名牌推介｜Harry Winston「The One系列」▼▼▼

Harry Winston「Classic Winston系列」

品牌的經典款式「Classic Winston系列」如同一段美滿的婚姻一樣經得起時間考驗，將品牌的經典風格完美展現，保證每一隻鑽戒也獨一無二，如同你的另一半在你心中也無可取替。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2022名牌推介｜Harry Winston「Classic Winston系列」▼▼▼

求婚戒指2022名牌推介｜Tiffany & Co.

Tiffany & Co.相信已經不用過多介紹，它已成為了不少女生心中最浪漫最喜愛的夢幻品牌，其六爪鑲嵌的Tiffany® Setting鑽戒更是公認求婚必勝的求婚戒指，女生看見秒「Say Yes」。單單看見它的標誌性盒子，已能使不少女士嘴角上揚，成功率絕對大增！

【求婚戒指2022名牌推介】求婚戒指2022名牌推介｜Tiffany & Co.（Tiffany & Co. 官網）

Tiffany & Co.「Tiffany® Setting系列」

Tiffany® Setting可謂是世上最具標誌性的訂婚戒指，將璀燦的鑽石鑲嵌在著名的六爪鑲座上，使鑽石更突出美麗。早年大熱日劇《戀愛可以持續到天長地久》中，天堂醫生還以Tiffany® Setting求婚戒指向女主角求婚，即引起極大關注，戒指的詢問度與需求急增！

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2022名牌推介｜Tiffany & Co.「Tiffany® Setting系列」▼▼▼

Tiffany & Co.「Tiffany Harmony™系列」

Tiffany Harmony™系列則將鑽石鑲嵌在四爪鑲座上，使其奪目生輝。此外，指環兩端收細配合戒指的精巧比例，所有搭配也天衣無縫，如同準新人天生一對！

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2022名牌推介｜Tiffany & Co.「Tiffany Harmony™系列」▼▼▼