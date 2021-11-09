求婚戒指｜Tiffany I-PRIMO 8大人氣鑽戒品牌　卡地亞$3萬有找！

求婚戒指，可能是成功求婚的關鍵，如何揀選一隻適合的求婚戒指總讓男士們頭痛不已，價錢和卡數固然是重要考慮，最怕款式不合對方心意，求婚時十分尷尬。即看以下8間鑽戒品牌推介，包括大受女生歡迎的Tiffany & Co、I-PRIMO和Cartier等，總有一款是她杯茶！



揀鑽石要看4C

鑽石戒指似乎沒有女性會抗拒，但鑽石又應怎樣揀？相信不少人都會聽過，揀鑽石要看4C，4C分別代表Carat（克拉）、Clarity（淨度）、Color（顏色）和Cut（切工）。

Carat克拉：代表鑽石重量，1克拉（或稱1卡）= 200毫克 = 0.2克，鑽石愈重愈矜貴，但價格亦會因色澤、淨度、切工而相差甚遠。



Clarity淨度：表現鑽石內含物的數量，最高淨度級別為FL/IF（完美無瑕/內部完美無瑕），而SI1和SI2則是肉眼可見的瑕疵。



Color顏色：最高質素和透明的無色系列鑽石應為D級，其次為E級，由F級起便有淺黃到啡色的分別。



Cut切工：唯一影響鑽石價值的人為因素，理想切工應切割比例得宜，讓所有進入鑽石的光線都完美反射，綻放璀璨火彩。



無論鑽石的價值如何，它都會擁有自己的證書，鑽石證書可核對該產品的詳情，包括鑽石的顏色、重量、淨度、及其切割等級，沒有證書提供的鑽石不宜購買。

先看看不同婚戒品牌的特色，再預約到店諮詢吧。（unsplash）

Tiffany & Co 最高切工評級3EX逾56個刻面

光是看到Tiffany Blue絲絨盒，已經叫女生滿心歡喜，Tiffany & Co 首飾設計精緻優雅，加上它選石十分嚴謹，只選擇全球首0.04%頂級鑽石，再以精湛工藝切割，絕對會讓女生留下一生難忘的回憶。

圓形是最受歡迎的鑽石形狀之一，Tiffany & Co採用最高切工評級3EX級別，以圓形明亮式切割鑽石，超過56個刻面令鑽石火彩更突出；若對方喜歡時尚又帶點特色的設計，不妨考慮它們獨家的Tiffany True鑽石，它採用混合切割方式，將階梯式切割的冠部與明亮式切割的底部相結合，轉動時彩虹和明亮白光交叉折射，適合那位特別的她！

按圖即看Tiffany & Co婚戒款式推介：

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Cartier 保值能力高$2萬多有交易

沒有女生能抵抗卡地亞Cartier珠寶的魅力！Cartier鑽戒設計經典，保值能力高，基本上一拿出紅色絲絨的Cartier戒指盒，求婚成功率立即倍升，其實入門級求婚戒指1895系列2萬多就有交易，適合預算不多的男士。

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I-PRIMO

來自日本的婚戒品牌，因設計精緻時尚而深受日本、香港年輕新人歡迎，I-PRIMO有較多套戒款式，即一套三隻戒指，包括求婚鑽戒和兩隻結婚對戒，價錢較實惠，也令風格統一。

工藝方面，無論是主鑽抑或直徑1mm以下的配鑽，I-PRIMO都要求「八心八箭（驗證鑽石切割標準的圖案）」的完美切割，並只採用圓形明亮車工中最高級的「Excellent」等級切工，小資價錢便買到性價比極高的鑽戒！

（左）從上方看，可見的8個箭頭。 （右）從底部看，可見8個心型圖案。(i-primo)

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按圖即看更多婚戒品牌推介，MaBelle入門級鑽戒$4000起：