求婚戒指推薦｜39款經典名牌：皇室貴族同款、Cartier萬元內買到

【求婚戒指2024名牌推介】結婚是人生大事，想要打動一個女生讓她說出「我願意」，便要用心籌備一場合她心意的求婚。而說到求婚，求婚戒指必不可少，市面上那麼多求婚婚戒到底哪一款才適合另一半呢？以下經典名牌求婚戒指推介，總有一款滿足到她！



求婚戒指2024名牌推介｜The Leo Diamond®

Leo Diamond是Mabelle獨家代理美國品牌鑽石，是不少男士的求婚戒指品牌之選。Leo Diamond將戒指設計成愛情的光環，The Leo Diamond® The Sign of Love 懂愛系列，主鑽凌空於由圓鑽鑲嵌而成的白金環之上，設計得非常大體，閃耀奪目，更象徵愛意時刻相守，令愛侶的愛情更閃、更美。相信女生們看到鑽戒馬上便會答應求婚，被「愛情光環」套牢一輩子。

Leo Diamond將戒指設計成愛情的光環，The Leo Diamond® The Sign of Love 懂愛系列。（Leo Diamond）

女生都喜歡自己在愛人心中是獨一無二，Leo Diamond全港首創《閃爍心語》鑽石刻字服務，大家可於鑽石腰間刻上自訂文字，藉著鑽戒向摰愛傳遞「愛的信息」，將愛意蘊藏天然鑽石之中，永久保存，令這對刻有承諾的鑽戒變成世上唯一一對，唯美浪漫。

Leo Diamond全港首創《閃爍心語》鑽石刻字服務。（Leo Diamond）

而且，The Leo Diamond®是全球首顆經美國光學權威GemEx發出獨立評級證書之天然品牌鑽石，與其他相同克拉、顏色、淨度的圓鑽比較，The Leo Diamond®以獨有專利 82 琢面設計，令鑽石明顯更閃，讓女生更是無法抗拒。

The Leo Diamond®以獨有專利 82 琢面設計，令鑽石明顯更閃。（Leo Diamond）

想知更多Leo Diamond求婚靈感，即按 >>> https://www.instagram.com/sayyeswithleo/

求婚戒指2024名牌推介｜BVLGARI

BVLGARI是聞名於世的意大利高級珠寶品牌，而它的結婚戒指設計靈感來自羅馬，羅馬的英文拼寫「Roma」反過來是「Amor」，即意大利文的「愛」，別具意義！BVLGARI擅於搭配各色各樣的寶石，並運用不同材質的戒台來突出寶石色彩與光澤，就連金馬影后舒淇的求婚與結婚戒指也選擇了BVLGARI這個品牌。

【求婚戒指2024名牌推介】求婚戒指2024名牌推介｜BVLGARI（微博@舒淇）

【求婚戒指2024名牌推介】就連金馬影后舒淇的求婚與結婚戒指也選擇了BVLGARI這個品牌。（微博@舒淇）

求婚戒指2024名牌推介｜BVLGARI「B.ZERO1系列」

Bvlgari的「B.ZERO1系列」是最經典的人氣鑽戒款式，其計靈感來自舉世聞名的羅馬圓形競技場，螺旋設計象徵過去、現在與未來的和諧存在，也反映永恆之城羅馬的非凡壯麗，也希望每一段婚姻也如永恆之城一樣能美好長存不變。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2024名牌推介｜Bvlgari「B.ZERO1系列」▼▼▼

求婚戒指2024名牌推介｜Bvlgari「DEDICATA A VENEZIA系列」

Bvlgari的Dedicata a Venezia戒指系列的名字是來源自威尼斯潟湖的一座小島，戒指以四爪鑲鉑金台座突出單顆明亮型切割鑽石的美。據指歷史上最早出現定情戒指的地方便是威尼斯，隨後便成為意大利的浪漫傳統！

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2024名牌推介｜Bvlgari「DEDICATA A VENEZIA系列」▼▼▼

Bvlgari「SERPENTI VIPER系列」

Bvlgari「SERPENTI VIPER系列」婚戒以Bvlgari的標誌性動物蛇作為設計靈感，婚戒線條完美地勾勒出蛇身的絕美曲線，展現了它的獨有魅力，甚具誘惑力。舒淇與馮德倫的對戒便是Serpenti系列，與他們的愛情一樣充滿獨特性。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2024名牌推介｜Bvlgari「SERPENTI VIPER系列」▼▼▼

求婚戒指2024名牌推介｜Cartier

Cartier作為香港女生的至愛品牌之一，求婚戒指當然也是人氣品牌。Cartier於1847年在法國巴黎成立，逾175年歷史的它已成世界三大珠寶品牌之一，更被許多國家任命為皇室珠寶供應商，在名人貴族身上也能常常看見它的蹤影。

求婚戒指2024名牌推介｜Cartier「LOVE系列」

Cartier LOVE系列屬經典人氣款之一，LOVE系列誕生於70年代的紐約，事隔數十年依舊備受喜愛。另外，它的螺絲造型象徵鎖起真摰愛意鑄就永恆，成為一段美好婚姻的最佳祝福。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2024名牌推介｜Cartier「LOVE系列」▼▼▼

求婚戒指2024名牌推介｜Cartier「TRINITY系列」

TRINITY系列於1924年誕生，代表了人生中最重要的3大關係：愛情、忠誠與友誼。準新人們選擇此款戒指也可喻意為一生對另一半忠誠，既是你的愛人也是最好的朋友。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2024名牌推介｜Cartier「TRINITY系列」▼▼▼

求婚戒指2024名牌推介｜Cartier「JUSTE UN CLOU系列」

Cartier的JUSTE UN CLOU系列同樣誕生於70年代的紐約，螺絲造型大膽又創新，非常適合原創、獨立、無畏、自由的準新人，可以突出不羈的個性特質。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2024名牌推介｜Cartier「JUSTE UN CLOU系列」▼▼▼

求婚戒指2024名牌推介｜Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels的由來相當浪漫，寶石商人的女兒Estelle Arpels與寶石工匠的兒子Alfred Van Cleef在巴黎相識相愛，最後由戀人成為夫婦，2人帶著對珠寶的熱愛創造了珠寶品牌，並將兩人的名字結合成品牌的名字——Van Cleef & Arpels，確實是浪漫的極致。而品牌的婚戒也如愛情故事背後一樣美好，更彰顯世家高級珠寶的精湛工藝，每款都充滿獨一無二的個性。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2024名牌推介｜Van Cleef & Arpels「訂婚戒指系列」▼▼▼

求婚戒指2024名牌推介｜Harry Winston

Harry Winston擁有著鑽石之王的美譽，以精湛鑽石切割工藝而聞名，更成為了不少女士心中的夢想鑽戒！就連溫莎女公爵、伊莉莎伯女皇等皇室貴族和荷里活影星等都擁有該品牌的珠寶。早年，歌手李榮浩向楊丞琳求婚時，也是選用Harry Winston的經典求婚戒指，可見品牌在女星心中的地位！另外，訂婚鑽戒其中一大特色是字母「H」和「W」的戒環，既是品牌名稱的首字母縮寫，同時也有著丈夫（Husband）與妻子（wife）的含義。

【求婚戒指2024名牌推介】求婚戒指2024名牌推介｜Harry Winston（Harry Winston官網）

求婚戒指2024名牌推介｜Harry Winston「The One系列」

The One系列有「你是唯一」的喻意，並以碎鑽圍繞一顆鑽石為設計理念。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2024名牌推介｜Harry Winston「The One系列」▼▼▼

求婚戒指2024名牌推介｜Harry Winston「Classic Winston系列」

品牌的經典款式「Classic Winston系列」如同一段美滿的婚姻一樣經得起時間考驗，將品牌的經典風格完美展現，保證每一隻鑽戒也獨一無二，如同你的另一半在你心中也無可取替。

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2024名牌推介｜Harry Winston「Classic Winston系列」▼▼▼

求婚戒指2024名牌推介｜Tiffany & Co.

Tiffany & Co.相信已經不用過多介紹，它已成為了不少女生心中最浪漫最喜愛的夢幻品牌，其六爪鑲嵌的Tiffany® Setting鑽戒更是公認求婚必勝的求婚戒指，女生看見秒「Say Yes」。單單看見它的標誌性盒子，已能使不少女士嘴角上揚，成功率絕對大增！

【求婚戒指2024名牌推介】求婚戒指2024名牌推介｜Tiffany & Co.（Tiffany & Co. 官網）

求婚戒指2024名牌推介｜Tiffany & Co.「Tiffany® Setting系列」

Tiffany® Setting可謂是世上最具標誌性的訂婚戒指，將璀燦的鑽石鑲嵌在著名的六爪鑲座上，使鑽石更突出美麗。早年大熱日劇《戀愛可以持續到天長地久》中，天堂醫生還以Tiffany® Setting求婚戒指向女主角求婚，即引起極大關注，戒指的詢問度與需求急增！

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2024名牌推介｜Tiffany & Co.「Tiffany® Setting系列」▼▼▼

求婚戒指2024名牌推介｜Tiffany & Co.「Tiffany Harmony™系列」

Tiffany Harmony™系列則將鑽石鑲嵌在四爪鑲座上，使其奪目生輝。此外，指環兩端收細配合戒指的精巧比例，所有搭配也天衣無縫，如同準新人天生一對！

▼▼▼【按圖看】求婚戒指2024名牌推介｜Tiffany & Co.「Tiffany Harmony™系列」▼▼▼

求婚戒指2024名牌推介｜Graff Laurence Graff Signature Round Diamond Engagement Ring HK$760,000

Graff的這款戒指是當代經典之作，白金戒指刻面白金戒指的雕塑輪廓與一顆圓形鑽石主石完美相正映襯，其形狀經過精心設計，可最大限度地展現其美麗和閃爍。每顆鑽石均由品牌的切割大師在內部精心製作，展現出其與生俱來的自然之美。品牌提供各種克拉數鑽石供選擇。

求婚戒指2024名牌推介｜Graff Laurence Graff Signature Round Diamond Engagement Ring HK$760,000（Graff官網）

求婚戒指2024名牌推介｜Graff Laurence Graff Signature Round Diamond Engagement Ring HK$760,000（Graff官網）

求婚戒指2024名牌推介｜Chaumet JOSÉPHINE AIGRETTE 系列 0.5 克拉單鑽戒指 (售價需與品牌預約查詢)

Chaume的這款戒指重新詮釋了極具代表性的V形鷺羽線條，以鋪鑲的明亮式切割鑽石更加彰顯了雍容華貴的梨形切割中央主鑽，為這款經典優雅的戒指帶來璀璨光彩。這款18K白金單鑽戒指，是鑲嵌一顆重約0.50克拉的梨形鑽石及多顆明亮式切割鑽石。