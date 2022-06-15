SOGO Thankful Week2022｜返工鞋35折起:FURLA、平價Roger Vivier

SOGO感謝祭2022（SOGO Thankful Week 2022）最終回Part 3於6月15 - 26日舉行，今次的鞋履款式非常吸引，品牌包括STACCATO、Clarks、Jipi Japa等，《01女生》為大家精選各大品牌超抵OL返工、休閒款式，女生們絕對不可錯過最後平價入手機會。



SOGO Thankful Week 2022期間，STACCATO、Clarks、Jipi Japa、JOY & PEACE、fitflop、Millies等品牌也推出優惠。（staccato_hk@instagram）

SOGO Thankful Week 2022 | SOGO感謝祭2022返工休閒鞋低至35折發售

SOGO Thankful Week 2022期間，STACCATO、Clarks、Jipi Japa、JOY & PEACE、fitflop、Millies等品牌也推出優惠；

平底鞋是OL必備的「返工鞋」，舒適度高、款式大方得體，搭配連身裙或褲裝襯出俐落幹練感，重點是四季皆宜，不分季節，是作為配襯返工造型的好選擇。香港品牌STACCATO在SOGO感謝祭中，釋出很多百搭又經典的女裝鞋款， STACCATO一向以舒適聞名，有設計之餘具功能性，就算旅行也合適；現在STACCATO原價過千元的返工鞋，只需$599／$699，非常實惠。

FURLA除了手袋有SOGO感謝祭優惠，休閒鞋一樣有減價：

另外，JOY & PEACE的返工、休閒也適合OL，像是平頭黑皮鞋，優雅帶點復古品味，鞋頭飾上金屬鏈扣設計，跟位用了金屬設計，與鞋頭互相呼應，原價$1,298，現在只需$698；如果想多些時尚、玩味設計，不妨留意HOUSE OF AVENUES的鞋款，有拼色水晶跟涼鞋，也有珍珠腳鏈平底鞋，適合愛打扮、造型的女生，低至$399，非常划算。

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