SOGO Thankful Week2022｜HIFU低至$2XXX　VALMONT、sisley療程

SOGO Thankful Week 2022｜SOGO感謝祭2022（SOGO Thankful Week 2022）在6月1便進入Part 2優惠，折扣減價不斷，除了美妝抵買套裝外，SOGO 14、15樓的Facial美容院也推出不同折扣優惠，包括CLARINS、sisley、VALMONT等護膚品牌Facial，最便宜$250便可以做一次療程。



SOGO Thankful Week 2022 Facial｜CLARINS

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜CLARINS

以65年的專業經驗，結合高效植物配方及獨創按摩手法，為顧客度身訂造專屬的SPA按摩體驗與面部護理，帶來無可比擬的護膚效果和感官享受。

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜CLARINS 優惠：



1)以優惠價$750*享男士活肌面部護理（價值$1,020／60分鐘）。



2)以優惠價$780*享S曲線纖體緊緻護理（價值$1,200／60分鐘）。



3)以優惠價$880*#享抗老修護面部護理（價值$1,380／75分鐘）。



4)以優惠價$1,700享水潤保濕面部護理(價值$1,060／60分鐘)及S曲線纖體緊緻護理（價值$1,200／60分鐘）。



5)以優惠價$6,000享極緻紓緩精油按摩（價值S1,200／60分鐘）5次及紓缓背部護理（價值$600／30分鐘）4次。



*優惠只適用於新客戶；#適用於女士及男士



SOGO Thankful Week 2022｜CLARINS

查詢及預約：2831 8676

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜Sisley

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜Sisley

Sisley向來走平實路線，性價比高，深受貴婦喜愛；臻活膚再生面部護理，透過全人手肌肉按摩技巧，刺激面部肌肉，重整並激發肌膚細胞的自然再生機能，延長細胞壽命，能發揮更長遠的美容效果。

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜Sisley 優惠：



1)以優惠價$2,000*享至臻活膚再生面部護理（價值$2,500）及獲贈5件美肌體驗套裝1份（價值$1,385）。



2)以優惠價$5,100享至臻活膚再生面部護理（價值$2,500）及至臻活膚再生晚霜套裝1份（價值$6,785）。



3)以優惠價$4,800享亮白緊膚面部護理服務(價值$1,000）及奢華淨肌亮采套装1份（價值$6,375）。



*優惠只適用於新客戶



SOGO Thankful Week 2022｜Sisley

查詢及預約：2831 4888

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜BERTAGNE

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜BERTAGNE

BERTAGNE採用諾貝爾醫學成果與先進美容儀器，提供多元化的醫學美容療程，令女生可改善面部線條及輪廓、全面促進肌膚血液循環及增加新陳代謝速度。

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜BERTAGNE 優惠：



1)以優惠價$380享透感水光肌安瓶面部及眼部治療（價值$1,080)。



2)以優惠價$388享逆齡音速細胞療癒面部護理（價值$1,050）。



3)以優惠價$5,700享隱形能量埋線眼面V-Lift治療3次(價值$23,700)。



4)以優惠價$13,800享D2膠原彈力槍眼護理15次（價值$21,750)。



以上優惠只適用於新客戶



SOGO Thankful Week 2022｜BERTAGNE

查詢及預約：2831 4868

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜VALMONT

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜VALMONT

VALMONT向來主打貴婦級療程，以瑞士豐富天然資源及先進技術，推出不同的細緻護膚產品與尊寵紓壓專業療程。

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜VALMONT優惠



1)以優惠價$880享背部柔亮護理，完成後可獲贈煥顏柔膚水15ml、煥顏面霜8ml（總值$1,280)。



2)以優惠價$7,800 享升效活氧面部及身體護理療程，包括：全新升效動能活氧護理4次、多極射頻眼部護理3次、背部柔亮護理3次、活能滋養美體護理1次及深層紓緩身體淨化護理1次。完成後可獲贈水潤補濕潔膚套裝1份（總值$13,000)。



3)以優惠價$10,000享價值$13,000的指定護理療程，更可獲贈蜜潤補濕護膚套装1份（價值$2,800）。



SOGO Thankful Week 2022｜VALMONT

查詢及預約：2831 8998

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜32°C

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜32°C

來自日本的32°C以皮膚科和生物化學工程，提供最合適肌膚的護理，改善皮膚問題，每位顧客進行皮膚分析，調節生理機能，使健康亮麗的肌膚成為可能。

SOGO Thankful Week 2022 Facial｜32°C優惠



1)以優惠價$388*享光能水凝嫩肌緊緻面部療程(價值$1,080/75分鐘)及光能水凝嫩肌眼部療程（價值$480/15分鐘），並可獲贈輕柔卸妝乳霜30g(價值$213)。



2)以優惠價$688享CryoJet無針纖顏真皮導入儀（價值$1,480/75分鐘)及櫻花水漾紓缓明眸眼部護理（價值$380/35分鐘），並可獲贈絲柔膠原潔面梘20g（價值 $80)。選購以上面部護理，完成後可獲贈$200美肌貨品電子優惠券或$1,000療程電子優惠券。



3)選購護理療程組合滿$11,000，可免費尊享護理服務（價值$1,000)4次及獲贈玫瑰精油重點卸妝液100ml(價值 $300)。



*優惠只適用於新客戶



SOGO Thankful Week 2022｜32°C

查詢及預約：2831 4886

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