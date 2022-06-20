凱特畢業袍顯優雅 馮盈盈粉色高跟鞋引遐想 盤點女星3大畢業造型

【畢業袍｜畢業穿搭｜畢業鞋】畢業季節又悄悄來到，莘莘學子終能獲得畢業證書去肯定努力成果，而領畢業證書當日少不免穿上畢業袍，但雖說畢業袍是重點，但怎樣的畢業穿搭才顯得與別不同，時尚得來又不失知性？？畢業袍內襯甚麼款式的鞋才好？不如參考以下明星名人畢業時的穿搭打扮吧！



怎樣的畢業穿搭才顯得與別不同，時尚得來又不失知性？(GETTY)

畢業穿搭一、全黑打扮兼具時尚 裙長不要過畢業袍邊端

【畢業袍｜畢業穿搭｜畢業鞋】早前女歌手Taylor Swift受到紐約大學之邀請，在畢業典禮致詞之餘，Taylor Swift亦獲頒發藝術榮譽博士，當日她穿搭簡約大方。(Taylor Swift@IG)

相信每一個即將畢業的學子，都抱著一個興奮又難情的心情，希望與同窗幾年、共同奮鬥的朋友合照留念，留下美好瞬間。早前女歌手Taylor Swift受到紐約大學之邀請，在畢業典禮致詞之餘，Taylor Swift亦獲頒發藝術榮譽博士，當日她穿搭簡約大方，選擇一條黑色連衣裙，再搭配一雙豹紋的高根鞋。

【畢業袍｜畢業穿搭｜畢業鞋】李聖經以黑色荷葉邊連衣裙，配上黑色絲襪連蝴蝶結，配襯剪裁特別的荷葉邊黑色學士畢業袍，與連衣裙互相呼應，甚具層次感又時尚。 (ig@heybiblee)

另外，大家亦不妨參考李聖經的穿搭，選擇帶有荷葉邊的裙襬的黑色連衣裙，令整體造型更活潑，散發時尚感。但要留意的是，女生們選擇裙長時謹記不要過長，剛好到達畢業袍的邊端或長度約到膝蓋位置便最佳。

畢業穿搭二、內搭白裇衫 盡顯學識與知性

【畢業袍｜畢業穿搭｜畢業鞋】英國凱特王妃(Kate Middleton)上身就是穿著簡約的白襯衣，下身就配上了黑色的A字裙，加上輕風吹起了她的頭髮，十分好看 (VCG)

在畢業典禮總是看見差不多一式一樣的黑色畢業袍，所以想拍照時更加明艷照人，在畢業袍內的穿搭更要付出多一點心思。不妨可參考凱特王妃（Kate Middleton）在畢業典禮中的知性穿搭。例如：選擇百搭的白裇衫可突顯莊重而又知性的氣質，下身可搭配黑色短裙或素色包臀裙，也記得白襯衫，一定要選擇有領子，這樣才不會顯得脖子位置很空，顯得突兀，另外，下身亦可配以A字型的緊身短裙，從而突顯線條美，有助拉長下半身比例，有顯高效果。

畢業穿搭三、淨色蕾絲裙 營造優雅柔美感

馮盈盈在2014年的畢業典禮所穿的上白色蕾絲連衣裙 (ig@crystalfyy)

想突顯優雅氣質，女生們可以選擇一件純色的連衣裙，但盡量要以素色為主，例如：馮盈盈在2014年畢業典禮上，選擇穿上白色蕾絲連衣裙，為畢業袍造型增添細節，蕾絲花紋甚為優雅，再配上一雙粉色Valentio高跟鞋，不失時尚少女感，令造成不會太過的呆板。另外，女生也可配搭簡約氣質感耳環，為整個造型點綴一下。