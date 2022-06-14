消費券2022｜凱特新手袋火速售罄 法國親民牌$2XXX用真皮媲美名牌

消費券2022｜凱特王妃（Kate Middleton）知性與節儉個性深入民心，早前凱特王妃與威廉王子一同出席英女王登基70周年「白金禧」慶典活動時，手拿英國蘇格蘭小眾品牌Strathberry的仿鱷魚紋手拿袋，便旋即成為時尚圈熱搜的手袋單品，而一向是皇室穿搭指標的凱特，比起各大的名牌手袋，更是鍾情以下3大的平價手袋品牌？



消費券2022｜早前英國凱特王妃出席訪問活動時，亦選用Strathberry推出的「Multrees」系列的手拿袋。(strathberry@IG)

消費券2022｜蘇格蘭品牌Strathberry：日常穿搭「一袋搞掂」 上榜半天即售罄？

凱特王妃（Kate Middleton）每次出席公開活動的穿搭，總是成為鎂光燈下的焦點。而向來體貼民情的凱特亦非常支持平價品牌，手袋如是。當中是英國品牌Strathberry尤其深得公爵夫人的歡心。來自蘇格蘭的手袋品牌Strathberry，成立於2013年，品牌推出的手袋以其標誌性的金屬橫桿而備受矚目，加上每個手袋均以真皮打造，卻又售價親民，最終憑藉簡約與高品質設計，短短數年間已成功風靡不少女生，而凱特王妃和梅根亦是當中的一份子。

消費券2022｜早前凱特出席英女王登基70周年的慶祝活動時，身穿一襲純白色西裝套裝時，便手持Strathberry熱門款「Multrees」手拿袋。(GETTY)

早前凱特出席英女王登基70周年的慶祝活動時，身穿一襲純白色西裝套裝時，便手持Strathberry熱門款「Multrees」手拿袋。經典的仿鱷魚紋海軍藍手拿袋與凱特精緻的白色禮帽相互映襯，散發著低調且優雅的氣質。

值得留意是凱特王妃在去年5月份與威廉王子出席英格蘭外訪活動時，已經使用過同款的鱷魚紋手拿袋，當時有指屬於新款顏色的海軍藍色手袋，自凱特王妃外訪的行程照釋出後收到大量詢問，品牌更將手袋提前上架，半天時間便售罄，魅力驚人。加上手袋輕巧別緻，可因應個人需要配備可拆卸的金屬鍊，十分適合不同場合的穿搭用來配襯。

消費券2022｜法國品牌Polène 沒有Logo卻識別度高

消費券2022｜凱特在今年5月出席曼徹斯特出席紀念活動時，身穿藍白交織的Michael Kor洋裝連衣裙的凱特，便選用Polène Paris出產的手袋。(GETTY)

法國小眾品牌Polène Paris是近年來新銳的手袋品牌，凱特王妃在今年5月出席曼徹斯特出席紀念活動時，身穿藍白交織的Michael Kor洋裝連衣裙的凱特，便選用Polène Paris出產的手袋。

Polène Paris並由三位兄弟姐妹共同所創立的家族品牌，雖然品牌所推出的手袋款式或許不是很多，但品牌當中每款也包含獨特的設計美學，特別是「NUMBER ONE」與「NUMBER SEVEN」系列，結合精緻的工藝線條設計與高級皮革，製造出一種高級感。加上手袋出自擁有十年皮革生產經驗的皮革工坊所製，所以質素也有一定的保證。

是次凱特便挑選上Polène新系列的Number Seven Mini，售價約HK$2,388。深藍的皮革與金色的金屬扣環很相襯，包形方正卻不太剛硬，而肩帶特別的裝飾，為手袋加入更多的識別元素，猶如一個特別的標誌。

消費券2022｜英國小眾品牌DeMellier：手袋全人手製作媲美名牌手袋

消費券2022｜ 早前一連串的英女王登基70周年活動，凱特身穿去年出現過的紅色連身外套式洋裝，再搭配對比色系的DeMellier 海軍藍色The Nano Montreal。(GETTY)

凱特王妃幹練得來又帶點知性的穿搭，一向都為女性作出完美的示範。早前一連串的英女王登基70周年活動，凱特身穿去年出現過的紅色連身外套式洋裝，再搭配對比色系的DeMellier 海軍藍色The Nano Montreal，迷你的梯形包型優雅大方，袋面的長型金屬扣帶點型格感。

消費券2022｜英國小眾品牌DeMellier所有手袋所選用的皮革都是西班牙和意大利的上等皮革，並全由西班牙工匠手工製作，所以質感和心機都能媲美名牌手袋。(GETTY)

英國小眾品牌DeMellier所有手袋所選用的皮革都是西班牙和意大利的上等皮革，並全由西班牙工匠手工製作，所以質感和心機都能媲美名牌手袋。加上DeMellier同時提倡「A Bag, A Life」的回饋計畫，意指每售出一個手袋時，都會將部分的收益捐給慈善機構去作為非洲孩童疫苗與醫療的經費，這由與凱特回饋社會的善心一樣，也難怪凱特在去年出席活動時，也揹過同款的The Nano Montreal。