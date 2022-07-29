小S二女劍撃相獲讚「仙氣爆發」盤點6個登雜誌封面的時尚星二代

【星二代︳許韶恩】星二代大都深受父母遺傳，長有標誌的臉蛋和身材。台灣女星徐熙娣二女許韶恩(Lily)前日代表學校參與劍撃比賽，外貌獲得不少網民稱讚「仙氣爆發」。許韶恩當時身穿劍撃服，將頭髮向後紮起，展現出精緻的輪廓，以及深邃的眼眸，看來充滿優雅的文青氣質，連網民都驚嘆「像拍廣告一樣」。



星二代︳徐熙娣二女許韶恩(Lily)前日代表學校參與劍撃比賽。(IG@silverwingfencing)

星二代︳許韶恩喜愛歐美時尚，曾與母親和姊妹一起登上時尚雜誌封面。（IG@lilyhsuuuu）

其實，許韶恩喜愛歐美時尚，常穿凸顯腰部線條的黑色服飾，更曾與母親和姊妹一起登上時尚雜誌封面，可見出當模特兒的潛質。除了許韶恩，以下為大家盤點6個活躍時裝界的「時尚星二代」，位位都曾登上雜誌封面，更是不少高級品牌的寵兒。

星二代︳龔慈恩大女林愷鈴擁有典型美女外貌。(IG@kaening)

【時尚︳星二代】龔慈恩女兒：林愷鈴

擁有典型美女外貌的林愷鈴，是昔日無線花旦龔慈恩的大女，自小擁有音樂才華，於8歲時考獲八級鋼琴資格，亦會拉奏小提琴，故在16歲時已經入行任唱作歌手和演員。林愷鈴喜歡悠閒簡約的女生穿搭，並露出清新的小性感，除了深得高級品牌喜愛，同時得到珠寶品牌Bulgari的賞識，更曾登港版《Madame Figaro》的電子封面，展現出優雅的一面。

星二代︳Hilary遺傳了母親上山詩鈉的混血美貌和身形。(IG@hilaryasdf)

【時尚︳星二代】上山詩鈉女兒：Hilary

Hilary是時尚品牌活動的座上客，並遺傳了母親上山詩鈉的混血美貌和身形，年輕時已經成為傳媒焦點。Hilary穿搭偏向自然的歐美風，喜歡黑白、大地色系及奠蘭迪色系的款式，由於身材高挑、充滿個性，因此深得Louis Vuitton喜愛，更曾穿品牌衣服與母親一同登上本地時尚雜誌。

星二代︳許恩欣早前更夥拍Mirror成員Edan拍攝古巨基《飄流教室》的最新MV。(IG@natalieenyi)

【時尚︳星二代】柏安妮女兒：許恩怡

大家對於柏安妮的名字，相信都不會陌生，其女兒許恩欣早年亦跟隨母親的步伐，入行拍攝電影，去年更憑電影《燃野少年的天空》，勇奪東京國際電影節的「最佳新人獎」，早前更夥拍Mirror成員Edan拍攝古巨基《飄流教室》的最新MV。在時尚方面，由於有著精緻臉蛋，因此她都備受關注，更曾登港版《Harper Bazaar》的封面，以一身充滿仙氣的白色紡紗裙，捕獲不少人的眼光。

星二代︳Lily-Rose Depp擁有巴掌般小臉。(IG@lilyrose_depp)

【時尚︳星二代】尊尼特普女兒：Lily-Rose Depp

擁有巴掌般小臉的Lily-Rose Depp，不僅輪廓分明，長有一副厭世樣，還散發著一股神秘性感的氣質，因此在模特兒界非常受歡迎，並登上各大國際版時尚雜誌封面。

沈月除了美貌，亦充滿善心。(IG@yuetyuetxx)

【時尚︳星二代】邱淑貞女兒：沈月(Ayla)

曾拍攝內地版《流星花園》女主角的沈月，相信大家都不會不認識。她擁有與邱淑貞相似的氣質外貌，甫出道便引來不少注意。沈月不時都會出席品牌活動，並登上各大雜誌封面，而除了美貌，她亦熱心慈善公益，曾在生日時，呼籲以金錢代替禮物，並將全數款項捐贈糧食予馬達加斯加的災民，盡顯善心。

星二代︳木村光希在2018年登上日本雜誌《Elle Japon》封面，隨後引起不少哄動。(IG@koki)

【時尚︳星二代】木村拓哉女兒：木村光希

備受矚目的星二代木村光希，在2018年登上日本雜誌《Elle Japon》封面後，旋即得到珠寶品牌Bulgari的喜愛，成為最年輕的品牌大使。木村光希同為多個美妝品牌的代言人，身為Coach代言人的她，更曾合作設計出特別版手袋，近年更踏足電影圈，拍攝恐怖片《牛首村》，前途無可限量。

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