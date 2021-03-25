撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-25 08:00

邱淑貞的大女兒沈月有「最美星二代」之稱，每次在社交媒體上分享穿搭美照都會引來迴響，早前她又在IG上分享了一組穿搭照，除了美貌和身材再成佳話，手上設計獨特的手袋更是意外地吸睛？

邱淑貞長女沈月早前在Instagram上分享新一輯穿搭照。（yuetyuetxx@instagram）

沈月性感白色小背心穿搭成熱話 星二代也愛用２千元小資手袋？

20歲的沈月身為香港一代女神邱淑貞的女兒，盡得媽媽的優良基因遺傳，爸爸沈嘉偉更是時裝集團I.T的總裁，年紀小小已經出席倫敦時裝週、經常亮相各大時裝活動。沈月平日不時亦愛分享穿搭照，早前，沈月在IG上分享了的照片再次引起熱議。沈月以白色貼身小背心示人，盡顯出性感好身材；再配軍綠色長褲，巧妙地摺起褲腳，露出雙腿最幼小的腳腕位置，再配上白色高跟鞋，就算不穿短裙也顯出長腿完美比例，又能在性感與率性取平衡，展示出中性的型格魅力，造型值得一眾女生參考！

沈月穿搭以「綠白配」為主題，手上拿了的是同樣色系的梯形手提袋，細節上採用了塑膠鍊帶以及拼色翻蓋設計，玩味感十足！別以為「星二代」也離不開名牌手袋，沈月手上的這個手袋是出自日本的街頭潮流品牌BAPY，價錢也不過是大約2千元，十分親民！

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除了邱淑貞的女兒沈月，許多80、90年代明星的女兒都逐一長大了，身材樣貌都盡得父母真傳，深受時尚品牌青睞，例如龔慈恩的女兒林愷鈴（Ashley）、任達華與名模老婆琦琦的愛女任晴佳（Ella）、上山詩鈉女兒Hilary Fan等。在星級父母的光環加持下，她們自小就浸淫在時尚圈中，別具一套時尚慧眼。除了不乏各大名牌，如Louis Vuitton、CELINE、GUCCI的手袋，但細心留意一看她們的日常打扮，也會用到更合符自己年齡及經濟能力的小資品牌。被「星二化」點名的手袋設計各具特色，品質絕不輸給大牌。對於預算有限，又或不喜歡與別人撞袋的女生，絕對值得參考入手！

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▼▼▼同場加映：周秀娜的小資手袋大多都是廣為女生熟悉的品牌，唯一對Apede Mod的Froggy手袋可能有點陌生，這新興小眾品牌來自紐約，現有8個系列，線條造型利落鮮明，用色大膽，按圖睇周秀娜、謝安琪、Janice Man 同款Apede Mod手袋及價錢（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：陳瀅（Jeannie）是圈中著名的微胖女生，但憑顯瘦的穿搭術，站在Anjaylia陳嘉寳、何雁詩等好友旁也不覺太大差別；陳瀅除了穿搭有法，她的手袋收藏同樣吸睛，按圖即看哪款旅行都帶埋？（延伸閱讀）▼▼▼