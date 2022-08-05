昆凌手袋｜天王嫂貼地用Coach、adidas　盤點10大愛用手袋款

【昆凌｜手袋盤點】天王嫂昆凌和周杰倫都是時尚潮人，在衣著和穿搭方面講究，昆凌更自設個人服飾品牌，主打簡約和日常路線，展示出對時尚的熱誠。深得周杰倫寵愛的昆凌，常在IG分享像時裝秀的穿搭照，除了高級品牌的手袋，原來昆凌的衣櫥裡，也有價格較親民的輕時尚款式，到底有甚麼呢？以下為大家盤點其中10個吧！



天王嫂昆凌是位時尚達人。(IG@hannah_quinlivan)

昆凌特別喜愛Constance的系列。(IG@hannah_quinlivan)

【昆凌｜手袋盤點】Hermès Mini Constance



近來不少女星都公開自己的衣櫥，裡面皆見Hermès手袋的蹤影，昆凌也不例外，特別喜愛Constance的系列。這款手袋名字寓意堅韌及無法被動搖的地位，筆直的方形設計看來簡約，造工卻非常精細，採用50個零件和14小時工序製成，讓袋身非常堅固。Constance手袋一般是淨色設計，綴以標誌性的金屬扣，散發簡約優雅的魅力，非常易襯衫。

昆凌也是Roger Vivier的擁躉。(IG@hannah_quinlivan)

【昆凌｜手袋盤點】Roger Vivier Viv' Flower Strass Buckle Silver Leather Bag



提到Roger Vivier，不少人都會想到閃爍夢幻的方扣，以及那眾多女星都愛穿的婚鞋。昆凌也是Roger Vivier的擁躉，曾在2019年出席康城影展期間，以簡練整潔的造型，配襯銀色的Viv手袋，流露出高尚感覺，而手袋皮革的啞緻質感，更為整體營造出低調和優雅的感覺。

昆凌私下收藏不少Chanel手袋。(IG@hannah_quinlivan)

【昆凌｜手袋盤點】Chanel Classic Flap Bag Mini Square



相較過於少女的服飾，昆凌喜歡迎簡約成熟的品味。昆凌私下收藏不少Chanel手袋，其中Classic Flap更有著多個顏色和大小。她曾使用藍色「方胖子」作悠閒打扮，其中藍色金屬扣帶亦替代了原來的鏈帶，更顯出時尚玩味。

昆凌特別鍾愛Coach這個品牌，不時都會穿著品牌的服飾和手袋。(IG@hannah_quinlivan)

【昆凌｜手袋盤點】Coach Aile Signature Saddle Bag TW$21,800 (約5,717港元)



除了高級品牌，昆凌也有很多價格親民的手袋，包括Coach、Long Champ和adidas等，穿起來都很時尚。昆凌特別鍾愛Coach這個品牌，不時都會穿著品牌的服飾和手袋，包括Aile saddle經典老花手袋。近年老花款盛行，只需配簡單穿搭，已散發出一種時尚的復古氣息。

昆凌以悠閒的全黑運動造型，配搭鮮黃色的「雲朵包」，(IG@hannah_quinlivan)

【昆凌｜手袋盤點】Bottega Veneta Mini Pouch $16,500



相信各位女生對「雲朵包」都不陌生，以柔軟的皮革和皺褶設計，塑造出可愛和優雅的一面。昆凌亦以悠閒的全黑運動造型，配搭鮮黃色的手袋，為整體營造出陽光活力的感覺。

【昆凌｜手袋盤點】其他手袋款式：



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