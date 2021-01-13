黎姿（現已易名：馬黎珈而）現年49歲，貴為3女之母依舊凍齡如少女，樣貌氣質絕對可媲美時下的女星，黎姿平日除兼顧美容公司工作與照顧女兒日常起居外，黎姿亦不忘與網民分享養顏護膚方法。近日黎姿便在小紅書分享有效去水腫的「正確飲水」心得。

【按圖看】49歲「凍齡女神」黎姿保養得宜的近照▼▼▼

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黎姿：扮靚是一種習慣 「5大正確飲水」心得助凍齡更上一層樓？

49歲黎姿凍齡保養得宜，除注重日常飲食、勤敷面膜外，黎姿也有一套會喝水習慣。(黎姿@微博)

黎姿於婚後選擇淡出娛樂圈，專心照顧家庭外，也投放許多心機管理胞弟黎嬰的醫學美容中心，而黎姿貴為美容集團行政總裁，時常需露面於公開場合，皮膚與身材的保養當然不可缺少，更提醒自己要節制，在別人未察覺之前，重拾最佳狀態。

黎姿已經49歲了，身材不輸年輕少女。(黎姿@微博)

黎姿曾在IG上說過：「我覺得扮靚是一種習慣，當這種習慣成為一個女人內在的驅動力的時候，自然會去堅持！」。年齡漸長的黎姿深明皮膚水分流失快，而缺水的身體會令皮膚失去彈性，容易長出皺紋，平日黎姿除會敷面膜保持皮膚水潤有彈性外，更養成時刻喝水的習慣，黎姿提到女生擔心多喝水會水腫，便在小紅書分享自己的「5大正確飲水」心得，表示喝水適時，好處多？

【按圖看】49歲「凍齡女神」黎姿分享的「5大正確飲水」心得，不但可令皮膚保持水潤有彈性，更可避免水腫問題▼▼▼

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相信不少人都知道多喝水有助保持身體健康，除黎姿分享的「5大正確飲水」心得外，娛樂圈早瘋傳「科學8杯飲水時間表」，不少女星都大力推薦多喝水的好處，包括鍾欣潼（阿嬌）也在小紅書分享過；台灣天王嫂—昆凌也全靠每天喝8杯水（即每杯約250毫升），持之以恆地「專注喝水」來排毒減肥，更成功在兩星期激減5公斤，讓產後體重迅速回復至45公斤，身材比產前更苗條。

【按圖看】在娛樂圈瘋傳的「科學8杯飲水時間表」，更成為鍾欣潼和昆凌減肥美肌的秘訣，甚至不用運動節食就可成功減重？看看營養師有何意見，其中更糾正一個飲水觀念▼▼▼

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同場加映：【按圖看】37歲鄧麗欣（Stephy）近期憑劇集《男排女將》再度人氣急升，而鄧麗欣也敢以極淡妝出鏡，在高清鏡頭下仍見膚質光滑緊緻，白裏透紅，而鄧麗欣維持凍齡身材與樣貌是因為以下這6個心得？ （延伸閱讀）▼▼▼

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【按圖看】毛孔粗大易顯老，早前雜誌《LDK the Beauty》便抽取市面上12款受歡迎的收毛孔精華液進行實測，並就收毛孔效果、溫和感和用後感等3方面進行評分，當中有多款醫學美容品牌，哪款入3甲？有產品效果令人意外。（延伸閱讀）▼▼▼