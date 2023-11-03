我的女神室友斗娜｜秀智「國民初戀」穿搭術：可鹽可甜提升新鮮感

Netflix韓劇《我的女神室友斗娜 》近日熱播，由秀智擔任女主角，飾演隱退的女偶像，與當年透過女團miss A出道的她，有著幾分相似經歷，因此引起不少話題。叫人驚喜的是，現年29歲的秀智，外貌依然年輕，多年來一直穩守「國民初戀」的稱號，魅力與新晉一輩匹敵。除了保養功夫，秀智還會靠服飾配襯，締造宛如少女般活力氣質，以下整理其中5個秀智的穿搭技巧，大家不妨從中偷師。



我的女神室友斗娜｜現年29歲的秀智，外貌依然年輕，多年來一直穩守「國民初戀」的稱號。(IG@skuukzky)

我的女神室友斗娜｜秀智初戀穿搭術1. 可鹽可甜風格轉換

若要吸引別人目光，便要顛覆對方的印象，當對方認為你可愛時，可以展現出型格的一面，以反差提升新鮮感。秀智亦有使用這技巧，間中穿著少女，並剪成公主切髮型，但有時則會將瀏海撥兩邊，並加入黑色服飾，或穿簡約長裙等，散發出知性和成熟的一面。

我的女神室友斗娜｜秀智初戀穿搭術1. 可鹽可甜風格轉換 (IG@skuukzky)

我的女神室友斗娜｜秀智初戀穿搭術2. 善用蝴蝶結、泡泡袖

從秀智的社交媒體可見，她很愛穿著帶有蝴蝶結或泡泡袖剪裁等單品，讓其看來更具親切甜美的少女感覺。今季適合帶有輕微膨脹感的單品，如智秀愛穿的泡泡袖，不僅予人可愛感覺，還可修飾手臂肉贅，減少寬膊的大隻感覺，散發著小鳥依人的氣質。

我的女神室友斗娜｜秀智初戀穿搭術2. 善用蝴蝶結、泡泡袖 (IG@skuukzky)

我的女神室友斗娜｜秀智初戀穿搭術3. 粉嫩色系配搭

要保持「國民初戀」的稱號，少女感非常重要！因為秀智都愛穿較鮮豔粉嫩的服飾，如粉紅、天藍和Pastel色系，展現出小清新的魅力。此外，她也愛穿白色服飾，簡潔得來，散發清純的氣質。

我的女神室友斗娜｜秀智初戀穿搭術3. 粉嫩色系配搭 (IG@skuukzky)

我的女神室友斗娜｜秀智初戀穿搭術4. 舒適親切路線

相較豐富的層次穿搭，秀智傾向簡約悠閒路線，只會單穿連身裙，抑或簡單的上衣和牛仔褲配搭，亦愛穿軟綿毛茸的款式，予人舒適自在的感覺。由於款式偏向日常，不少女生都會穿著，因此可強調出秀智親切的個性，散發出鄰家女孩的氣質。

我的女神室友斗娜｜秀智初戀穿搭術4. 舒適親切路線 (IG@skuukzky)

我的女神室友斗娜｜秀智初戀穿搭術5. 加大碼顯嬌小

在秋冬季的時候，秀智特別愛穿厚身和長版服飾，以加大碼的視覺效果，為168厘米高個子的她，展現出小鳥依人的一面，散發出可愛甜美的魅力。