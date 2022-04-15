Jisoo、秀智大愛Dior 5款經典手袋　蒙田、BookTote容量大超實用

五款入手既保值又不後悔DIOR經典包，幫自己挑一個吧！



款款包，款款美的DIOR，一直以來都非常受到女生的喜愛，而且包款設計也很適合各種風格的女生選擇，像是優雅端莊的戴妃包、個性實用的蒙田包都是很熱賣的經典款，就算今天你是喜歡大容量包款的妞妞，也有Book Tote可以入手。

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DIOR必買5款經典手袋

1. 30 MONTAIGNE

說到這個以DIOR巴黎總店店址命名的30 Montaigne包，可以說是一推出就席捲全網，另外也推出過皮革款以及Ultra Black系列的設計，不過這系列最經典熱賣的款式，就是這個以藍色Dior Oblique提花設計的包款，包包翻蓋上搭配上設計靈感取自Christian Dior香水瓶封口的復古金色金屬「CD」鎖扣，還有包包背面的的壓印「30 MONTAIGNE」字母標誌，讓這款實用性非常高的小方包，在細節處展現各種精緻，更是一款無論在包型或印花設計上都不會過時的選擇！

2. Lady Dior

說到DIOR最為著名的當然就是1995年推出的Lady Dior戴妃包，而且近年各種尺寸、材質、色系越出越多，大家的選擇也更豐富，更在現任創意總監Maria Grazia Chiuri的手上推出年輕化的Lady D-Lite包款。戴妃包的包型高雅方正，包身上是配搭DIOR經典的Cannage藤格紋圖案縫線，包包釦環上搭配有淡金色金屬「D.I.O.R.」標誌吊飾，讓這款戴妃包連細節處都是亮點！

3. Book Tote

喜歡休閒感、耐裝的妞妞們就挑這一咖！DIOR的Book Tote系列是創意總監Maria Grazia Chiuri為了向1967年原創的Oblique帆布致敬之作，包型大且方正包身上以滿版的Oblique帆布繡字，搭配書封設計的CHRISTIAN DIOR品牌名設計，整個包款看起來復古感十足，而且這款刺繡帆布包款是全手工製作，不僅秀智、Jisoo都擁有，連名媛孫芸芸、義大利時尚部落客Chiara、天后Rihanna都有曬過這款包。近年也推出迷你尺寸包型以及千鳥格、Toile de Jouy刺繡等不同外型的款式可以選擇！

4. Saddle

復古包包控必收款！Dior Saddle Bag馬鞍包是2000年由John Galliano設計的包款，過去在熱門影集《色慾都市》中也出現過，近年復古熱潮再度回歸，除了在包款的尺寸上可以有更多選擇之外，設計上也多了許多精緻的細節，包身上除了以品牌經典藍色Dior Oblique印花刺繡之外，肩背帶提把兩邊都有復古金色色調金屬「CD」標誌連接包身，包包翻蓋搭配的是「D」形馬蹬磁扣，還可以另外搭配長的背帶，搭配服裝風格選擇斜背或手提！

5. Bobby

在2020年早秋推出的全新包款Dior Bobby包，靈感就是來自創辦人Dior先生回憶錄中名為「Bobby」的愛犬，Bobby包以方中帶圓的討喜外型加入30 Montaigne系列的行列，所以包蓋也會有品牌「CD」Logo縮寫，在包包背面也有熱壓浮雕的30 Montaigne字樣，包包是絨面內裏手感非常舒服，另外Bobby小包款還搭配可調整長短和可拆卸式肩帶，讓背法更多變。

以上5款DIOR的經典包，有優雅、有甜美還有休閒隨性，各位愛包的妞妞們喜歡那一款呢？

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