69歲林青霞紅色戰衣展霸氣神采！為何熟齡女生都愛穿TOM FORD?

台灣第60屆金馬獎上周六（25日）舉行，得到不少知名巨星捧場，一代美人林青霞亦踏上紅地毯，瞬即捕獲大批鎂光燈。林青霞當日獲頒終身成就獎，現年69歲的她活力十足，穿起TOM FORD晚裝看來艷麗，與其魅力氣場非常相襯。近年多位熟齡女星出席活動時，都喜歡選擇TOM FORD的服飾，到底品牌有甚麼特別之處，令人對它愛不釋手？



林青霞近年都會間中露面，上周六於台上獲金馬獎評審團主席李安，頒發終身成就獎時，憶述舊時拍戲點滴，「我從千里之外，在生我養我的地方得終生成就獎，對我來說意義非常重大。」她更感謝家人，表示先生跟3個女兒都是默默支持自己，讓她做感興趣的事。

林青霞獲第60屆金馬獎頒發終身成就獎。(金馬獎直播截圖)

除在台上獲得掌聲，林青霞踏上紅地毯一刻，亦驚艷眾人。她穿TOM FORD紅色披肩長裙，綴以Cartier高級珠寶系列紅寶石耳環及逾7卡紅寶石戒指，散發高雅大方的氣場，從其身上看不出絲毫疲憊的感覺。近日在不少紅地毯或活動上，都見很多輕熟或熟齡女星，都選擇TOM FORD晚裝，如張柏芝出席2024春夏米蘭時裝周時，周秀娜去年踏上第40屆香港電影金像獎紅地毯時，以及張鈞甯出席2019春夏紐約時裝周時等等，都展現出知性及性感的魅力氣場。

張柏芝出席2024春夏米蘭時裝周時，以及周秀娜去年踏上第40屆香港電影金像獎紅地毯時，都選擇TOM FORD禮服。

輕熟齡女星都愛的簡約美學

相信時尚迷對Tom Ford的名字不陌生。雖在時尚方面才華洋溢，不過在讀大學時，Tom Ford卻選擇帕森設計學院主修建築學，並在畢業前一年，才志願進軍時裝界，選修不少時裝設計的課程。或因如此，他的時裝傾向建築美學，以簡練線條設計，強調個人特性，修飾身形，同時恰到好處的微性感剪裁，亦展現出女性嫵媚的一面，即使任何年紀，穿起它都能呈現自信滿面的魅力感覺。

惠英紅在第36屆中國電影金雞獎中，使用TOM FORD BEUATY的經典唇膏。(TOM FORD BEAUTY微博)

Tom Ford是時尚界的聖手神醫？

不少人都會佩服Tom Ford的設計理念，由最初入行的Cathy Hardwick及Perry Ellis，其後深得Gucci創意總監賞識，雖然期間他常與Gucci第三代傳人Maurizio Gucci理念碰撞，但時任行政總裁都會挺身保他，並在專訪中說道，「我相信Tom是值得保護的。」結果Tom Ford在短短4年裡，躍升為創意總監，憑其精銳和前瞻的目光，助當時瀕臨破產的Gucci起死回生，年度銷售額更從負數，攀升到淨賺8,300萬。

Tom Ford曾任Gucci的創意總監，並為品牌起死回生。(Getty Images)

Tom Ford親力親為個性為品牌添信心

有見豐功偉績，Gucci集團在1999年收購Yves Saint Laurent後，將品牌托予Tom Ford，他亦再一次扭轉局勢。不過，隨著開雲集團（前身為Pinault Printemps Redoute集團）於2004年合併Gucci集團，Tom Ford亦跟著選擇離開，並自立門戶。他不僅開拓電影市場，執導拍攝電影，亦開設美妝品牌，主打中性理念，更會親力親為，將自己變成美妝「白老鼠」，先在身上使用高濃度果酸，再塗自家護膚品，以測試修復功效。也許他這份親身去做的堅持，讓人對其品牌更添說服力和信心。

Tom Ford公認同性戀、相戀逾37年超感人

在愛情方面，Tom Ford亦是位情深的人，在未任職Gucci之前，他在電梯上遇上命定的人，而且「一眼定情」。對方Richard Buckley是位時尚傳媒人，兩人在1986年的紐約時裝周上，一起乘搭電梯時相識，Tom Ford曾在雜誌訪問中憶述，「我們的目光對上了，一個月內我們就同居。」

Tom Ford與情人Richard Buckley相愛逾30多年。(Getty Images)

兩人年齡相差13年，雖然愛得火熱，但在交往3年後，Buckley患上喉癌，儘管接受手術，但仍是不治之症，長久而來都要忍受不少痛苦。Tom Ford多年來都沒離棄對方，更提到由於當時未有同性婚姻，故每次陪同對方去醫院，都需帶備多份法律文件，而若能結婚的話，就可得到在醫院探望的權利。

幸而美國其後通過同性婚姻，兩人亦於2014年，透過一個私人和親密的儀式上結婚，而在2012年兩人亦經代理孕母誕下一子。可惜的是，Richard Buckley最終在2021年病逝，享年72歲。