金馬獎2023︱7女星驚艷穿搭：林青霞雍容華貴、12歲影后氣質淡雅

第60屆金馬獎，是年度華語電影業界盛事，在剛過去的星期六（25/11）盛大舉行，而今年香港電影在金馬獎中共獲得18項提名，最終奪得4獎，可謂是相當圓滿。除了在台上每個獲獎畫面令人動容外，在台下和紅毯上亦是相當精彩，尤其這次邀請到影后滿島光、很久沒有出席公開活動的林志玲以及眾女星，星光熠熠。明星的紅毯穿著亦成為了看點之一，發現了一奢侈時尚品牌是眾多女星的愛牌，稱得上大贏家，一起來回顧第60屆金馬獎女星們的穿搭吧！



第60屆金馬獎女星穿搭1. 林青霞

現年69歲的林青霞，早於1990年以《滾滾紅塵》女作家沈韶華一角贏得第27屆金馬獎最佳女主角，而今年她獲頒第60屆金馬獎終身成就獎，她以一身大紅色禮服現身領獎，狀態極佳。而林青霞在紅毯上的禮服亦是這次紅毯亮點之一，以一襲Tom Ford禮服現身，在白色長禮服外搭配上點綴滿亮片的黑色長衫，腰間則繫上飄逸的黑色亮片腰帶，配上長項鍊，將她的雍容華貴展現得淋漓盡致，成為今年紅毯最重要的焦點。

第60屆金馬獎女星穿搭2. 林品彤

年僅12歲的林品彤，以電影《小曉》奪得第60屆金馬獎最佳女主角，亦成為了該獎項年紀最小的得獎者，史上最年輕的影后。林品彤當日身穿Kaia的簡約的白色細肩禮服現身，配上珠實品牌De Beers Jewellers的經典 Enchanted Lotus 珠寶系列，將她清新淡雅的氣質展現無遺。

第60屆金馬獎女星穿搭3. 桂綸鎂

桂綸鎂與金馬獎淵源十分深厚，先是在2012年，以電影《女朋友。男朋友》獲第49屆金馬獎最佳女主角，其後在2013年和2014年連續3度入圍金馬獎最佳女主角，後在2015年和2022年擔任金馬獎決選評審。

桂綸鎂今年是被邀成為金馬獎最佳女主角的頒獎人，作為CHANEL品牌大使的她選擇以品牌的 2023/24秋冬高級訂製服系列中，黑色長袖刺繡上衣與斜紋軟呢亮片長裙現身，上衣飾滿水果與花卉刺繡，與亮片長裙配搭起，顯得靈動活潑。此外，桂綸鎂的耳環與戒指，也是來自CHANEL的高級珠寶系列N°5 DROP，優雅動人。

第60屆金馬獎女星穿搭3. 桂綸鎂（FB@金馬影展 TGHFF）

第60屆金馬獎女星穿搭4. 袁澧林

香港新生代演員袁澧林，近年長期留在台灣生活和發展演藝事業，去年以《窄路微塵》入圍第59屆金馬獎最佳女主角，而今年她與台灣演員劉冠廷一起揭曉最佳動作設計、最佳動畫短片及最佳動畫片3大獎項得主。袁澧林選擇以CHANEL工坊系列中的白色蕾絲長裙，層層疊疊日有著飄逸感的荷葉飾邊，顯得活潑動人，與她的個性也十分相符。

第60屆金馬獎女星穿搭5. 鍾雪瑩

鍾雪瑩今年以《填詞撚》入圍最佳女主角，雖最終失落影后，但她當日造型亦讓人印象深刻。鍾雪瑩以CHANEL 22/23 初秋Métiers d'art工坊系列其中一個造型現身，以黑色透膚連身長褲，配上點綴滿水鑽的領片和領帶，閃爍動人，與她隨心率性的個性十分合襯。

第60屆金馬獎女星穿搭6. 滿島光

出演《First Love 初戀》的日本國民級女演員滿島光，亦特地去到台灣參與第60屆金馬獎，與許光漢一起擔任最佳男配角頒獎嘉賓，這一對養眼的搭檔吸引住不少目光。滿島光以當日穿上Dior 2024早春時裝秀上開場的造型，是一身黑色長禮服配上白色刺繡，配上紫色的耳環和戒指，簡單不花巧卻華麗動人，把她的優雅氣質展現得淋漓盡致，不愧是永遠的「初戀」！

第60屆金馬獎女星穿搭6. 滿島光（FB@金馬影展 TGHFF）

第60屆金馬獎女星穿搭7. 林志玲

林志玲自2019年嫁給日本男星AKIRA，於2022年初喜誕1子後，便將重心轉至家庭甚少出席公開活動，這次更是事隔多年再次出席金馬獎的林志玲，讓人相當驚喜！林志玲以一身超閃亮抺胸長裙亮相紅毯，而她身上的長裙是來自VALENTINO LE CLUB COUTURE 2023年春夏高級訂製系列，以閃爍的布料配上像是編織方法製成，呈現出極具層次感的禮服，也將林志玲的曼妙身段突顯出來，體態極佳，可說是艷壓全場。