乾濕褸推薦｜男女必備Burberry、Coach防風保暖！3穿搭法顯高顯瘦

乾濕褸推薦｜一件時尚的乾濕褸（Trench Coat），就如一條耐磨的牛仔褲，歷久常新。即便隨時代演變，乾濕褸依然是每逢秋冬男女必備的單品，無論裡面穿得有多隨性，只要披上它，便散發出英倫的優雅感覺，同時防風、防水和保暖，是件實用性高的配搭單品。乾濕褸由Burberry創辦人發明，設計簡潔時尚，加上以下3個穿搭技巧，以及5款乾濕褸推薦，包括Burberry、Coach及AIGLE等，自然能夠顯高顯瘦。



即便隨時代演變，乾濕褸依然是每逢秋冬男女必備的單品。(IG@skuukzky)

乾濕褸穿搭技巧1. 善用粗腰帶顯漏斗身材

乾濕褸既能襯搭衣服，亦可將鈕扣起，當成裙子穿著，簡潔方便。由於外套一般都較大件和臃腫，因此像倪晨曦般，束起粗腰帶，可以收窄腰部線條，打造出漏斗身材，若將腰帶移上一點，更有效提高腰線，增加長腿感覺。

乾濕褸穿搭技巧1. 善用粗腰帶顯漏斗身材 (IG@misselvani & newjeans_official)

乾濕褸穿搭技巧2. 選擇比外套短的服飾展長腿

乾濕褸會藏起身體線條，如果想顯瘦的話，可選擇較貼身的服飾，讓身形更顯細小，而下身亦可穿著較外套短身的款式，以露出腿部，同時外套可以修飾腿形，使視覺上顯腿長，自然看來更瘦。

乾濕褸穿搭技巧2. 選擇比外套短的服飾展長腿 (IG@nyanchan22 & tiffanyyoungofficial)

乾濕褸穿搭技巧3. 高腰線A-line下身單品

與剛才的技巧相反，寬身款式則顯悠閒隨性，更具法國女生的氣質。為減少下半身的累贅感，可以選擇高腰線的連身裙，或像朱千雪般穿著高腰闊褲，同時將外套後方腰位稍為束緊，以露出更多外套裡面的穿搭，這樣自然能展示A字的下半身形，看來顯長腿。

乾濕褸穿搭技巧3. 高腰線A-line下身單品 (IG@nyanchan22 & tracytschu)

乾濕褸男女款推薦1. The Long Chelsea Heritage Trench Coat HK$22,000

以HK$21,000購買 ► NET-A-PORTER

品牌最修身的乾濕褸剪裁，可顯瘦並拉長身高比例，而內裡布亦印有經典英倫格紋，散發典雅的感覺。手袖以長方皮扣打造高級感，配合鈕扣營造出整體的和諧一致，看來簡潔而優雅，適合襯搭不同類型的衣服。

乾濕褸男女款推薦1. The Long Chelsea Heritage Trench Coat (Burberry官網)

乾濕褸男女款推薦2. Coach A-line Trench HK$5,950

相較於經典乾濕褸，這款為變奏版本，以甜美修身的A字形剪裁，就像裙子般，展現出少女味道。乾濕褸使用尖領設計，以減少繁複感覺，同時保留原有的拼接縫紉位，將經典和摩登巧妙地平衡。

乾濕褸男女款推薦2. Coach A-line Trench (Coach官網)

乾濕褸男女款推薦3. AIGLE Women Gore-tex Parka HK$4,280

AIGLE的這款乾濕褸，在防水和保暖方面更花心思，衣領可以反轉扣起，讓頸部也得到保暖，亦設有索繩帽子，可以抵禦大風和雨水，整個人自然更暖和。乾濕褸的中長度剪裁，可以方便活動，同時裡面可搭衛衣或外套，打造多層次的時尚穿搭。

乾濕褸男女款推薦3. AIGLE Women Gore-tex Parka (AIGLE官網)

乾濕褸男女款推薦4. Barbour Marie Showerproof Trench Coat

以HK$1,960購買 ► NET-A-PORTER

相信不少人都知道Barbour在保暖方面，得到不俗評價，因此這款乾濕褸的保暖度高，而且設計經典簡約，非常易襯。外套的袋口位置，亦細緻地縫有品牌標誌，更帶有高級感，加上價錢傾向親民，是個不錯的選擇。

乾濕褸男女款推薦4. Barbour Marie Showerproof Trench Coat (Barbour官網)

乾濕褸男女款推薦5. Theory Belted Wool and Cashmere-blend Trench Coat

以優惠HK$3,995（原價HK$7,990）購買 ► NET-A-PORTER

乾濕褸剪裁簡約，使用較奶油的杏色調，看來更為柔和甜美，加上粗腰帶設計顯瘦，長度亦能營造垂墜感覺，非常迎合今個秋冬的趨勢。左胸位置保留一塊外幅布料，貼近原有剪裁之餘，左右不對稱亦能減少沉悶，打造活力時尚。