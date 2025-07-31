內衣推薦2025｜＄300起入手BRA：無鋼圈內衣、塑型胸圍、運動內衣

貼身衣物對於女生而言，不單是為了保護身體，更可以起到塑形、修身的功能效用，而且內衣、胸圍等物品更會隨著洗衣次數而減少壽命，所以大家最好半年到一年就替換新的內衣、胸圍。每個女生對於內衣的需求都有所不同，所以《01女生》就為大家集齊了不同款式、功能的『秘密戰衣』，好維持大家姣好身材！



內衣推薦2025：M＆S Rosie ContourWear Firm Control Waist Cincher HK$499

如果需要穿上貼身的禮裙或婚紗時，小肚子與內衣邊難免會影響觀感，這個時候無痕的束腰內衣則能大派用場！M&S 這款高腰內衣，奢華蕾絲材質舒適貼身，配合Cool Comfort™ 技術，穿上一整日亦能確保衣服舒適度，能夠穩定收緊腰線同時增強女性輪廓魅力。

內衣推薦2025：M＆S Rosie ContourWear Firm Control Waist Cincher HK$499（M＆S）

內衣推薦2025： 無印良品 女裝萊賽爾纖維柔滑連胸墊吊帶背心 HK$128

盛夏來臨，不少女生都愛以背心、透氣薄紗等服飾示人，一件結合胸墊與透氣作用的吊帶背心就再好不過，方便之餘又能減輕穿搭負擔。這款吊帶背心更有4種不同色調選擇，能夠輕鬆配合不同造型。

內衣推薦2025： 無印良品 女裝萊賽爾纖維柔滑連胸墊吊帶背心 HK$128（無印良品）

內衣推薦2025：GILDA & PEARL Coco Silk and Feather Slip Dress HK$5,600

GILDA & PEARL 這個內衣品牌可算是盲買不後悔之選，品牌曾經入選《全球金融時報》全球最好内衣品牌前 50 名，全人手手工縫製並使用英國頂級絲綢及法國喱士等材質製作。這款全白絲綢配以羽毛的一件套家居服，舒適又高貴，每秒都能感受被呵護的體驗。

內衣推薦2025： GILDA & PEARL Coco Silk and Feather Slip Dress HK$5,600（Sheer）

內衣推薦2025：AGENT PROVOCATEUR Zarya Playsuit HK$3,800

常言道『紅運當頭』，特別在重要日子、狀態欠佳、新年等時間，增添喜慶感之餘又可以為自己打打氣！這款來自英國品牌AGENT PROVOCATEUR 的內衣，以鮮艷性感的紅色，加上繩縛的設計，令整套內衣變得獨特，更具日式美。

內衣推薦2025：AGENT PROVOCATEUR Zarya Playsuit HK$3,800（Sheer）

內衣推薦2025：MCM 花押字圖案印花泳裝 HK$3,300

近年流行BODYSUIT的穿搭，想嘗試的女生不妨入手些造型特別的泳裝，感受一下能夠修飾線條同時省去了衣服因為日常活動造成皺褶、內褲顯露等束縛。MCM 這套彈性泳裝上滿佈經典的 MCM 字母縮寫、月桂葉圖案與巴伐利亞鑽石點綴，加上露出肌膚的設計，十分合適熱衷歐美打扮的女生。

內衣推薦2025：MCM 花押字圖案印花泳裝 HK$3,300（MCM）

內衣推薦2025：Swarovski X Skims JELLY SHEER HIGH-WAISTED LEGGING HK$ 1,504

不論是秋冬天或是穿著短裙時，女生總需要安全褲的存在，不過短身的安全褲又可能會顯露小邊邊或者材質過薄，若果想要安全與美觀兼備的話，長身的安全褲Legging 則大派用場！這款Swarovski X Skims的近膚色legging，將Swarovski 的愉悅奢華與 SKIMS 標誌性面料的精巧工藝融合，打造出精緻又閃耀的一系列內衣。

內衣推薦2025：Swarovski X Skims JELLY SHEER HIGH-WAISTED LEGGING HK$ 1,504（Swarovski）

內衣推薦2025： Intimissimi 「The UnderWow」系列

想展示浪漫、獨特的一面的話，不妨選擇擁有20多年歷史的意大利品牌Intimissimi！作為CALZEDONIA集團旗下品牌，優質剪裁及布料加上華麗風格，因而收獲不少關注度。 這套意在捕捉女性每個值得記錄「WOW」的美好時刻的「The UnderWow」系列，透過貼合身形的設計，讓內衣不單只是穿搭的一部分，更能展現美麗，讓大家能夠從第一步展現最真摰的自己，從內而外綻放迷人光彩。

內衣推薦2025： Intimissimi 「The UnderWow」系列 Denise 抹胸式蕾絲內衣 HK$499、Emma 三角形蕾絲內衣 HK$149（品牌提供）

內衣推薦2025：SKIMS SEAMLESS SCULPT LONG SLEEVE THONG BODYSUIT HK$780

減肥對於女生而言可謂長期戰爭，而塑形連體緊身衣更是女生的『秘密好物』！而這款SKIMS的長袖緊身衣，單穿或作為塑身衣疊穿都可以，能夠提供強力支撐，針對手臂、背部和核心部位進行塑形，能夠改善女生在意的身形問題！

內衣推薦2025：SKIMS SEAMLESS SCULPT LONG SLEEVE THONG BODYSUIT HK$780（lanecrawford）

內衣推薦2025：Adidas EASY-FIT TRAIN 高承托胸圍 HK$559

內衣除了美觀，功能性亦是一大要點，特別當運動時更應該換上承托較好的胸圍，以免過大幅度活動令胸部走樣。Adidas 一向致力提供不同能夠配合訓練的運動內衣，這款採用柔軟彈性物料的高承托胸圍，能夠令你仿似身穿無物，好讓運動表現不受衣物干擾，突破自我極限。

內衣推薦2024：Adidas EASY-FIT TRAIN 高承托胸圍 HK$559（Adidas）

內衣推薦2025：Calvin Klein Underwear Year Of The Dragon Bralette HKD$440

Calvin Klein的內衣一直都備受矚目，這款V 領棉質無鋼圈內衣，紅配金色喜慶十足，彈性布料加上薄襯罩杯，能夠承托胸部同時不會令你感到焗束。

內衣推薦2025：Calvin Klein Underwear Year Of The Dragon Bralette HKD$440（Calvin Klein）

內衣推薦2025：ALEXANDER WANG TRIANGLE BRALETTE HK$300

日常穿著想要一款舒適、透氣的內衣？入手一套價格實惠又美觀的內衣就再好不過，這款ALEXANDER WANG 的三角無鋼圈內衣，針織材質透氣又百搭，可謂每日穿著的不二之選。