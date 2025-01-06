情人節禮物男朋友2025｜$78起七夕禮物推薦：實用家電、時尚好物

【情人節禮物/七夕禮物】每年情人節定必是每位男女都相當重視的日子，特別是最具代表性的2月14日情人節。今年的情人節將會是星期五，連接週末就可以準備不間斷的驚喜！各位女生們，準備好情人節禮物與情人節驚喜嗎？還在煩惱送什麼給男友嗎？送什麼禮物給男朋友最有心思呢？還在考慮送禮好物的話，不妨參考一句說話：「交往長度決定送的禮物」，想要給予實用又甜蜜的情人節驚喜，一同看看以下的情人節男朋友禮物提案！



情人節男朋友禮物2025：4711 Acqua Colonia柚子及雪松古龍水 100ml HK$399

想送予些獨特的香水，不妨考慮橫跨數個世紀、最古老的古龍水品牌之一的4711。這款Acqua Colonia的新成員：柚子及雪松古龍水，結合了鮮活的柚子香氣及深沉持久的木質雪松香調，展現出獨特而清新的感官體驗，十分適合開始回暖的春夏使用。

情人節男朋友禮物2025：4711 Acqua Colonia柚子及雪松古龍水 100ml HK$399（品牌提供）

情人節男朋友禮物2025：周大福「蛇運連連」戒指 HK$3,100

2025乙巳蛇年即至，當然要配戴一些開運飾物，有開運飾物加乘，時尚之餘更滿載好運祝願。這款「蛇運連連」戒指，金蛇鱗片圖案融入首飾設計，打造出連綿不絕的足金金蛇，寓意蛇來運轉、幸福常在。

情人節男朋友禮物2025：周大福「蛇運連連」戒指 HK$3,100（品牌提供）

情人節男朋友禮物2025：HONOR Magic7 Pro

不知道應該送上什麼的話，不如送上普遍男生都愛的三寶：攝影、玩具和電競。HONOR 最新推出的Magic7 Pro 可算是集三大功能於一身，同時配備多項實用的生活化AI功能：可媲美專業相機，整合了13億參數光影人像大模型的AI攝影功能以及高效電池續航能力等。

情人節男朋友禮物2025：HONOR Magic7 Pro（品牌提供）

情人節男朋友禮物2025：The Glenlivet x 謝曬皮威士忌套裝 HK$1200

愛酒人士千萬不能錯過！單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌「格蘭利威」（The Glenlivet ）與香港人氣插畫家謝曬皮（Jasmine Tse）聯手，將謝曬皮自我風格與品牌精神「Live Original 創新自我」相結合，推出獨家限定玻璃杯套裝。

除了高品質威士忌酒，每隻玻璃杯均在日本精心製造，十分值得收藏或自用，四季更迭的蘇格蘭高地酒杯配上香醇的威士忌酒，讓每口暢飲更具意義，沉浸式享受四季。

情人節男朋友禮物2025：The Glenlivet x 謝曬皮威士忌套裝 HK$1200（品牌提供）

情人節男朋友禮物2025：Diptyque Culbuto搖擺擴香器 HK$2030

無論男生的歲數多大，心底裏仍是那個長不大的小男孩。想滿足童心同時亦有實際用途，除了電子遊戲機外，不妨送上這款集經典與現代感於一體的室內擴香擺設！Diptyque 這款Culbuto搖擺擴香器，採用環保設計，無需任何按鈕或機械裝置，輕推即可開啟擴香過程，擺動結束後更會自動歸位，晚上休息亦完全不需擔心意外發生。

情人節男朋友禮物2025：Diptyque Culbuto搖擺擴香器 HK$2030（品牌提供）

情人節男朋友禮物2025：Jellycat Bartholomew小熊 HK$415

近年手機、手袋吊飾興起，想與另一半情侶款的話，今季Bartholomew小熊換上全新「Heartthrob」造型，可脫卸的毛茸茸心形服裝，加上柔軟的細燈芯絨材質，可愛得不能不入手！

情人節男朋友禮物2025：Jellycat Bartholomew小熊 HK$415（品牌提供）

▼▼▼ 參考更多過往情人節男朋友禮物推薦！ ▼▼▼

情人節男朋友禮物2024：ONE PIECE x CASETiFY 限量滑鼠墊 HK$359

熱血漫畫絕對能勾起共鳴，特別是陪伴大家長大的經典熱血漫畫，當中的影響力不容置疑！早前翻拍真人版的《ONE PIECE》，風靡世界各地、吸引全球粉絲。為慶祝動畫播映 25 週年紀念，CASETiFY 更推出 ONE PIECE x CASETiFY 一連串的聯乘系列，重現各個角色的經典場景。如果你亦有向偉大航道出發的理想，又怎能忍手這個最經典的前進梅利號的滑鼠墊，完全是喚醒每個《ONE PIECE》迷的回憶殺，必不錯過！

情人節男朋友禮物2024：ONE PIECE x CASETiFY 限量滑鼠墊 HK$359（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024： Blue Bottle Coffee NOLA別注隨行杯 HK$295

夏日炎炎，配上一口冰凍可口的凍飲就再好不過。Blue Bottle 今月推出企劃「NOLA SUMMER」，將 Blue Bottle著名新奧爾良風味凍咖啡NOLA成為今夏主角，提供凍鮮奶咖啡的另類選擇。不論是咖啡、珍奶或美酒，一個方便又美觀的隨行杯缺一不可，才能享受極致的飲用體驗。而這款透明海軍藍的雙層杯，用上50%回收Tritan塑料製成，配備矽膠吸管，完全是集實用與美觀於一身！

情人節男朋友禮物2024： Blue Bottle Coffee NOLA別注隨行杯 HK$295（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024：青鳥旅行《月耀傾心》綜合蛋捲禮盒24入 HK$257.4

提到台灣必食特產、必買手信，除了太陽餅、蛋黃酥、鳳梨酥外，蛋捲亦是不得不試的！作為大熱的台灣蛋捲品牌，青鳥旅行主打保留傳統蛋捲的酥脆口感，灌入創意餡料，打造出外脆內軟、濃香可口的蛋捲，送給吃貨、挑嘴的另一半就再也合適不過！綜合蛋捲禮盒中有8款不同味道，例如原味肉鬆、芝麻沙沙、阿里山烏龍等，加上精美的海上月兔鐵盒與手提袋，視覺與味覺都得到滿足，完全沒有能夠挑剔的地方。

情人節男朋友禮物2024：青鳥旅行《月耀傾心》綜合蛋捲禮盒24入 HK$257.4（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024：Dyson OnTrac™降噪耳機 HK$4,280

音樂絕對是獨處的好夥伴，除了能夠排解憂愁，其實更可以作為時尚配件。不喜愛入耳式或掛耳式耳機的壓倒感，不妨用上頭戴式耳機！Dyson 這款OnTrac™ 降噪耳機，降噪技術加上寬廣音頻範圍，能夠還原豐富音樂細節，而且有多種顏色和飾面選擇，互換使用更可以搭配出共有上百種顏色組合，能夠隨心展示專屬你的個人風格。

情人節男朋友禮物2024：TEVA Original Alp Revive HK$539

TEVA 90年代經典款式Original Alp Revive 再度回歸！這款Original Alp Revive，以幾何圖案加上奪目色調，配搭懷舊搭帶，十分適合活力的夏日以及水上活動時使用。

情人節男朋友禮物2024：TEVA Original Alp Revive HK$539（TEVA）

情人節男朋友禮物2024：STANLEY 1913 40oz HK$388

想要送一份實用又時尚的禮物，近期大熱的STANLEY 水杯潮流就合適不過！Stanley創立至今超過100年歷史，冷熱保溫效果相當好，可以保溫約7至15小時，加上手柄及吸管設計，不論放在辦工室工作、户外或是放在車子裏都十分便利。

情人節男朋友禮物2024：STANLEY 1913 40oz HK$388（Lane Crawford）

情人節男朋友禮物2024：BEAUTY OF JOSEON 有機米糠益力菌防曬霜 50ml HK$110

夏日炎炎，最怕被太陽攻擊，令皮膚曬紅又敏感。Beauty of Joseon 這款有機米糠益力菌防曬霜，質感柔潤，保濕同時提供全面保護，乾敏肌亦可以放心使用。

情人節男朋友禮物2024：BEAUTY OF JOSEON 有機米糠益力菌防曬霜 50ml HK$110（Lane Crawford）

情人節禮物推薦2024：Goodie x LOG-ON 25週年特別版 即開即用菲林相機套裝（夜光款） HK$420

Y2K熱潮盛行後，CCD相機、菲林相機等都連帶被炒熱。想要輕鬆出片的話，除了可以使用手機菲林相機APP外，Goodie 這款即開即用的菲林相機就是個不出錯之選！

情人節禮物推薦2024：Goodie x LOG-ON 25週年特別版 即開即用菲林相機套裝（夜光款） HK$420 (LOG-ON)

情人節男朋友禮物2024：HONOR 200 Pro 12GB+512GB HK$4,599

經常認為男友的拍攝技術有待改善？或許是手邊的工具未能讓他如常發揮！HONOR 新推出的HONOR 200 Pro，機身輕巧纖薄加上浮流線四曲面設計，時尚又實用。今次更是與90 年悠久歷史法國巴黎傳奇級人像攝影工作室 Studio Harcourt 攜手合作，以 AI 為核心技術，在智能手機中打造出媲美專業級人像攝影的流動拍攝體驗。

情人節男朋友禮物2024：HONOR 200 Pro 12GB+512GB HK$4,599（HONOR）

情人節男朋友禮物2024：潮流銀器品牌SOLO

想送上情侶對飾或型格中性風格的銀飾，不妨考慮外形粗獷、具原生美的銀器首飾SOLO。作為全港首間男士手造銀飾專門店，主打多元風格、獨特質感，更有引進世界各地的匠人全手工作品，能夠為他打造另類驚喜！

情人節男朋友禮物2024：Aesop 厄勒俄斯芳香護手霜 75ml HK$250

男生們普遍不太重視護理，平日工作、運動等容記令手部加劇乾燥，更容易脫皮、起鄒。想要男友隨時能夠護理的話，選擇輕盈的護手霜就再也合適不過！Aesop 這款全新配方厄勒俄斯芳香護手霜，以萃取自大西洋雪松、廣藿香、丁香的精油精心調製而成，香氣不會過重同時滋潤雙手。

情人節男朋友禮物2024：Aesop 厄勒俄斯芳香護手霜 75ml HK$250（Aesop）

情人節男朋友禮物2024：thecoopidea x LOG-ON 25週年亮面無線磁吸外置充電器(玫瑰金色) HK$249

有留意開電器精品的話，應該對設計感十足的 thecoopidea 並不陌生，品牌亦由手機充電配件到耳機都有。今次以超時代酷炫太空造型的MF Bear 設計而成的無線磁吸外置充電器，方便又型格！

情人節男朋友禮物2024：thecoopidea x LOG-ON 25週年亮面無線磁吸外置充電器(玫瑰金色) HK$249 (LOG-ON)

情人節男朋友禮物2024：The North Face The North Face Urban Exploration 男士輕量防風外套 HK$1,998

不知道送上什麼驚喜予男友？選擇運動風格的時尚配飾就絕對錯不了！The North Face今個秋冬，推出一系列登山、露營或出遊必備穿搭，最百搭的莫過外套，擋風出遊均可滿足！這款男士輕量防風外套，以大象灰色為基調，注入不對稱設計元素，低飽和色系糅合撞色處理和多口袋細節，不會過於誇張、容易搭配。

情人節男朋友禮物2024：The North Face The North Face Urban Exploration 男士輕量防風外套 HK$1,998（The North Face）

情人節禮物男朋友2024：MG1 增壓滅污槍 HK$629

相信對不少男士而言，汽車愛駕絕對是他們的共同話題，要維持愛驅的保養與整潔，除了百忙之中抽空前往車房外，Future Lab. 未來實驗室新推出的 MG1 增壓滅污槍，功效媲美專業洗車場強勁水壓。輕巧槍身只有1.3kg 以及3種模式選擇：高壓、扇形及泡沫清洗模式，最少只需一瓶1,250毫升的樽裝水就可以擊退各種程度的難纏污垢，更能減輕手臂負擔；輕鬆實現洗車不求人！

情人節禮物男朋友2024：MG1 增壓滅污槍 HK$629（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024：Asaya「泰式紓緩按摩」療程 HK$1,880+ 10%服務費

按摩絕對是個貼心之選，能夠針對個人疼痛和炎症，驅除疲勞、調和身心。位於香港瑰麗酒店中的Asaya，透過另類療法和體驗等打造綜合康體概念，這款「泰式紓緩按摩」療程，運用傳統泰式按摩手法加上具治療功效的溫熱草藥球，能夠讓另一半徹底放鬆身心，猶如置身泰國鄉郊般寧靜愜意。

想將體驗升級的話，現於 Asaya 預訂雙人 60 分鐘療程，即可以港幣 1,000 元升級至位於 Asaya 7 樓的 Spa Duet Suite 套房內享用療程。 Spa Duet Suite 中設施齊備，空間寬敞，更有私密感。升級後更能享受額外 30 分鐘水療設施、1小時香氛花瓣浴以及享用冰凍香檳，體驗專屬二人的極致溫馨時光。

情人節男朋友禮物2024：Mercury M2 Stealth Black HK$628

對於大部分男生而言，電玩遊戲絕對是心頭好！不知道應該入手什麼遊戲才能合他所需的話，不如幫他升級遊戲裝備！GravaStar 推出的無線電玩滑鼠，獨特的設計美學與實用性人體工學完美融合，玩再久亦不感悶熱與手痛。

情人節男朋友禮物2024：Mercury M2 Stealth Black HK$628（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024： K by Dolce&Gabbana EDT 男士香氛 100ml HK$930

若想尋找一款情侶對香的話，Dolce&Gabbana Beauty 新推出的國王與女皇香氛就再也合適不過，將強強相遇激發得極致。若想送予男友驚喜的話，單獨送上這款K by Dolce&Gabbana EDT 亦不錯，以西西里檸檬與血橙作前調，再以辛香辣椒配以薰衣草與岩蘭草，交織出既熱情又溫暖的陽剛氣息。

情人節男朋友禮物2024： K by Dolce&Gabbana EDT 男士香氛 100ml HK$930（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024：WD_BLACK PS5® 遊戲主機專用 WD_BLACK SN850P NVMe™ SSD 2 TB HK$2399

PS5 並不是只單純男生的玩意，當中的雙人遊戲更能使彼此的感情升溫，亦可以共同度過美好時光。遊戲眾多，單靠遊戲主機的內存又可能不夠分，不想每次等待重新下載、浪費時間的話，這款已取得 PlayStation®5 遊戲主機官方授權的 PS5® 遊戲主機專用 WD_BLACK SN850P NVMe™ SSD 。相容性合乎並有低溫運作的散熱片，一插即能瞬間擴充容量，以後亦可無憂安裝，享受流暢的遊戲體驗。

情人節男朋友禮物2024：WD_BLACK PS5® 遊戲主機專用 WD_BLACK SN850P NVMe™ SSD 2 TB HK$2399（品牌提供）

情人節禮物男朋友2024：CROCS UNISEX STOMP CLOG HK$698

另一半熱愛潮流的話，不容錯過的是 Crocs 大膽創新的新品Classic Stomp Clog，不少時尚達人都有穿上，可謂今年必入單品之一！Classic Stomp Clog 採用誇張線條的55 毫米鞋底，厚實的鋸齒鞋，打造出重量級中性外觀同時提供輕盈與舒適感。

情人節禮物男朋友2024：CROCS UNISEX STOMP CLOG HK$698（CROCS）

情人節禮物男朋友2024：Samsonite URBAN PACKER 兩用背囊 HK$1,848

看不慣你的男友左塞右塞，褲兜常滿的樣子？只要送上一個容量大的背囊就可以解決問題！Samsonite 的Urban Packer兩用背囊，有多種尺寸可供選擇，獨特的EZ fold™背板更可以將背囊轉換為斜揹袋，可拆卸腰帶則可以作肩帶，不同需要：日常或旅行都照顧到！

情人節男朋友禮物2024：Alpha65 旅行快充頭(65W) HK$368起

旅行當中，除了行李喼外，旅行快充頭亦是一大重要要物。Alpha65 以可動式機械人為外型，每一隻 Alpha65 外殼上都印有獨特的數位識別符，彰顯其獨特的藝術價值。

機械人快充頭用上GaN 技術，能夠提供 65W 充電輸出，更配備三個充電孔（2 個 USB - C 和 1 個 USB - A）。發熱量少，可以同時支援多個裝置充電，更擁有過壓、過流、短路和過溫等保護，不論充電或作時尚擺設都十分合適。

情人節禮物男朋友2024：BURBERRY Leather-Trimmed Checked Coated-Canvas Zipped Cardholder HK$2,403

按此購買：Mr Porter

為男朋友送上銀包就正好不過！BURBERRY這款薄身，偏長形的卡片套，對於不愛厚重的男生而言剛剛好，咖啡色的配色與圖樣並不會過於高調，而且啡色有助守財，令固有錢財增多。

情人節禮物男朋友2024：BURBERRY Leather-Trimmed Checked Coated-Canvas Zipped Cardholder HK$2,403（net-a-porter）

情人節男朋友禮物2024：Moncler Pour Homme EDP 男士香水 150ml HK$1,800

Moncler 這款融合了 Moncler 限定的獨特山林香調的香水，可謂細節重重，瓶身設有革命性的 LED 屏幕，透過藍牙連接智能手機的專屬應用程式，更可自訂香水瓶上的屏幕訊息，留下專屬對話或甜蜜言語。香氣以 Moncler 獨有的阿爾卑斯山綠意香調開啟前奏，搭配快樂鼠尾草活力十足的清香，完美展示出Moncler 精神。

情人節男朋友禮物2024：Moncler Pour Homme EDP 男士香水 150ml HK$1,800（Moncler）

情人節禮物男朋友2024：YING’nFLO x KIBO獨家聯名鞋款 HK$1,280

想表達你的愛意，隨時隨地陪伴對方的話，不妨以一對舒適、時尚的鞋履去了表心意。這次YING’nFLO 與KIBO的合作，以可持續的材質加上大膽前衛的用色與精美圖樣主題，展理時尚與活力，能夠令男朋友感受從視覺到觸感交融的盛宴。

情人節禮物男朋友2024：YING’nFLO x KIBO獨家聯名鞋款 HK$1,280（品牌提供）

情人節禮物男朋友2024：SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C™ 1TB HK$875

都市人拍照成習慣，特別男朋友經常幫女朋友們打卡、拍低甜蜜一刻，手機非常容易不夠容量，假如在重要關頭才不夠容量，未必能夠重拍或記低當刻。不想災難發生的話，可以於HKTVmall或指定零售商及經銷商購買SanDisk 推出的Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C™！

Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C™ 以金屬機身加上可旋轉接口設計，容量由64 GB、128 GB到 1 TB都有，更可以輕鬆切換USB Type-C及Type-A接口。隨插即用又輕巧，不論手機、電腦都可以用到，金屬製機身防跌耐用，文件、圖片在內亦無後顧之憂。

情人節禮物男朋友2024： SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C™ 1TB HK$875

情人節禮物男朋友2024：Stermidi殺菌除濕機 HK$489

「臭男人」絕對要不得！臭味主要根源在於霉味、噏味，有機會因為晾衣時，天氣潮濕、衣物難乾，空氣不流通等滋生細菌。想趕走臭味的話，除濕抗霉、殺菌除味的除濕機就能夠解決問題！

Stermidi殺菌除濕機機身輕巧，可以吸收320ML，擁有渦輪加理抽風摩打，加上奈米活氧技術，不論浴室、汽車、衣櫃內都可以用上，除濕又殺菌抗霉。

情人節禮物男朋友2024：Stermidi殺菌除濕機 HK$489（品牌提供）

情人節禮物男朋友2024：Caudalie Resveratrol-Lift提昇緊緻面部護理 HK$1,150/ 50分鐘

誰說愛美是女生的專利？繁瑣的護理步驟與產品也許會令大意的男生們吃不消，不過男生亦需要適時護理，而Facial 護理一步到位，只需真人到場躺下就可以得到重新雕琢，方便又快捷。

Caudalie 最近新推出的緊緻抗皺護理，結合我們專利第3代新升級的白藜蘆醇提昇緊緻系列產品及Caudalift微電流緊膚技術，專門針對面部與頸部，做後立即見效！

情人節禮物男朋友2024：Caudalie Resveratrol-Lift提昇緊緻面部護理 HK$1,150/ 50分鐘（Caudalie）

情人節禮物男朋友2024：Dyson Supersonic ™ 風筒 限定版普魯士藍托帕石拼色 HK$3,780

髮型絕對是每位男士們的命根，他們每日都會花費不少心力與時間在造型、定型上。常言道「工卻善其事，必先利其器」，有強勁的造型工具配合，更能得心應手做出不同造型。

適逢龍年，Dyson以龍作為配色設計的靈感來源，打造出普魯士藍、托帕石橙紅和綠松石的限定組合，配合小巧而強勁的Dyson V9數碼摩打，以強勁氣流滿足不同髮型髮質需要，輕鬆塑造不同造型同時不傷髮。

情人節禮物男朋友2024：Dyson Supersonic ™ 風筒 限定版普魯士藍托帕石拼色 HK$3,780（品牌提供）

情人節禮物男朋友2024：「天饌」 湯包 HK$78起

情人節對於拍拖多年、老夫老妻而言，大部分的驚喜都已經送過，再大的驚喜亦抵不過真摯的陪伴與日常。在一起固然是最好的禮物，健康益生的補助更可以陪伴大家走更遠的路。除了營養補充品外，營養豐富的湯水亦是補身良品！

「天饌」明白到都市人生活急速，外賣、即食即煮的需要，故推出由米芝蓮一星餐廳──農圃飯店匠心主理，以無添加零防腐足料熬製，加上零下急凍技術完封鎖鮮的即食湯包。即食湯包一共有五款：包括補肺杏汁白肺湯、淮山杞杞子螺頭竹絲雞湯、暖烘烘胡椒豬肚湯、健脾益胃豬骨生魚湯與祛濕粉葛鯪魚赤小豆湯，只需幾分鐘簡單加熱，OT、捱夜都可以享用到溫暖人心的味覺饗宴！

情人節禮物男朋友2024：「天饌」 湯包 HK$78起（品牌提供）

情人節禮物男朋友2024：HONOR Magic V2 HK$10,999

不少女生都會笑言自己的男朋友不懂得拍攝，而HONOR今年新推出的Magic V2，以各樣自家研發技術，打造出三攝像模組照像功能不輸頂級攝影手機、首部超薄厚度低於1cm的摺疊屏手機、機身重量大幅減輕，摺疊時有著和直板機幾乎相同的持握手感的摺疊屏神話，加上內摺式雙屏幕設計，男朋友單靠手機亦可以輕鬆影出美照！