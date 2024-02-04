新年穿搭2024｜從張員瑛、郭柏妍的紅色造型取靈感：學院風不顯老

新年穿搭2024｜下星期便是農曆新年，不知大家想好如何打扮？為迎接新一年，不少人都選擇充滿節日喜慶的紅色穿搭，同時寓意美好幸運的一年。不過，由於紅色過於鮮艷，若然失手會顯老，以下分享5個女星們的紅色穿搭技巧，為新年造型增持魅力。



紅色新年穿搭技巧1. 學園風

不少人選擇的紅色單品，都會偏低調和暗沉，要平衡顯老的問題，可為造型添加活力和年輕感覺，例如時下流行的學園風，可以展現青春洋溢的一面。張員瑛以運動外套配襯帶復古味的百褶短裙，充滿Y2K時尚；張蔓莎則在紅色V領背心內，穿上白色短衫，能夠提亮膚色。

張員瑛以運動外套配襯帶復古味的百褶短裙。(IG@for_everyoung10)

張蔓莎（Sabrina）則在紅色V領背心內，穿上白色短衫。(IG@sabrinasa)

紅色新年穿搭技巧2. 圖案/花紋針織上衣

可愛甜美的感覺，同樣可減輕紅色顯老的問題，特別是不同深淺度的紅色混搭，看來更具層次活力。本地女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）便以甜美的粉紅和紅色橫間，締造少女感覺，而盧慧敏（Amy Lo）則將紅調混搭編織，看來知性優雅。

蘇雅琳（Ivy So）以甜美的粉紅和紅色橫間締造少女感。(IG@ivyysooo)

盧慧敏（Amy Lo）將紅調混搭編織，看來知性優雅。(IG@lqamy)

紅色新年穿搭技巧3. 重點放在下半身

若然喜歡低調的話，將明亮的紅色放在下半身，或是個不錯的選擇。像是郭柏妍會將紅色格紋恤衫纏在腰上，締造具活力和層次的街頭時尚，Amy Lo則將整個下半身造型，都以紅色為主，如長裙和絲襪，配襯經典格紋圖案，提升英倫風格的魅力和氣質。

郭柏妍將紅色格紋恤衫纏在腰上。(IG@rositakpyy)

Amy Lo整個下半身造型都以紅色為主。(IG@lqamy)

紅色新年穿搭技巧4. 性感甜辣配搭

紅色還可以配搭型格的造型，糅合出可鹽可甜的魅力。韓韶禧最能代表這個風格，選擇紅色短版上衣，搭襯黑色內搭和魚網設計，再加上帶工業風的大口袋牛仔短裙，並將垂墜的紅色帶圍在頸上，提升造型的一致感，讓整體看來充滿帶有Y2K元素的街頭型格。

韓韶禧最能代表可鹽可甜的風格。(IG@xeesoxee)

紅色新年穿搭技巧5. 可愛頭飾點綴

在穿上紅色上衣後，配襯紅色髮飾可以減少單一沉悶感，同時可以拉高身材比例，讓整體造型更和諧。倪晨曦和張員瑛都將紅色蝴蝶結繫在頭上，增添甜美的少女感，非常適合時下流行的芭蕾舞伶風格。郭柏妍則以整齊排列的髮夾，拼出漸變層次，看來更顯精神活力。

倪晨曦將紅色蝴蝶結繫在頭上，增添甜美的少女感。(IG@misselvani)

張員瑛充滿少女甜美感。(IG@for_everyoung10)