【新年穿搭】紅色外見家長增好感穿搭　形象顧問指大地色更易入屋

想要在農曆新年避免三姑六婆的另類慰問，可先從第一印象入手，一個乾淨得體的造型絕對可先討得長輩歡心，避過在整個拜年過程中不必要的麻煩；要是面對另一半的家長，也可利用相同招數，先從穿搭造型上贏得好感。

要是面對另一半的家長，也可利用相同招數，先從穿搭造型上贏得好感。（《爛賭夫鬥爛賭》劇照）

農曆新年講求喜氣洋洋的氛圍，無論是恭賀說話還是造型方面，大部份長輩都喜愛「好意頭」，大紅色絕對是首選顏色，不過站於時尚的立場來說，全身上下也是大紅色的打扮，並不容易駕馭，隨時一不小心變成老套Look。

農曆新年講求喜氣洋洋的氛圍，無論是恭賀說話還是造型方面，大部份長輩都喜愛「好意頭」，大紅色絕對是首選顏色，不過站於時尚的立場來說，全身上下也是大紅色的打扮，並不容易駕馭，隨時一不小心變成老土Look。或許，只需一點紅色，就足夠增添節慶感，應景之餘，也能顯得氣息較好。

紅色點綴

唐詩詠示範紅色穿搭。(natalietong53@Instagram)

紅色單品只上或下身，只選其一。如果認為這樣的搭配過份搶眼，可選擇一件紅色貼身上衣作內搭服裝，配合吊帶或背心連身裙。要是真的十分抗拒將紅色穿在身上，可入手一個紅色手袋。即使當天的打扮以素色、沉色系為主，只要揹上紅色手袋就能成功變得搶眼同時達到增加喜慶感的效果；不過，建議手袋的款式為簡潔又長青的款式，當中又以酒紅色最百搭，方便應用於平日的造型當中。

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雖然紅色的確能增加喜慶感，但不排除總有女生不想將自己打扮得「紅噹噹」，紅色以外，又有甚麼選擇？如何透過得體穿搭，於長輩心中留下一個好印象。

大地色系

倪晨曦不時都會選擇柔和色系打扮。(misselvani@Instagram)

總不是每個長輩也能接受到沉色或全黑的造型，台灣造型師Grace曾接受當地雜誌《大家健康》訪問，建議女生可以選擇柔和色系，如白色、米白色等，百搭的大地色系，既能打亮膚色，營造精神、乾淨俐落的感覺；如運用同色系，亦能讓整體造型變得更和諧，同樣適合用來展現親切感與突顯乖巧個性的一面。

針織上衣

衣物款式方面，也有一些地方可多加留意，成為加分位。中長裙有一種鄰家女孩感覺，感覺乖巧，上身配白色針織、冷衫，選V領帶點鬆身的設計，整體造型更顯膚色白晢又唔老套。少女味道甚濃的格紋或碎花裙款，也可為造型帶來變化，建議中長裙款式可選擇薄紗材質，在視覺上形成對比。

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（資料來源：《大家健康》）