打鼓嶺木行意外｜死者經常加班　曾抱怨公司要求超載：遲早會死

打鼓嶺文錦渡路一間木行發生奪命工業意外。昨日（14日） 中午12時許，43歲姓梁貨車男司機卸運木材時，遭一批約150條、重1.7噸的木材擊斃。今日（15日）早上9時許，死者父母、胞姊及胞弟，連同死者女友等親友到沙田富山公眾殮房認屍，眾人離開時神情哀傷，稍後會到殯儀館處理死者身後事。



死者女友表示，死者工作經常加班至凌晨，未有足夠休息，翌日又要如常開工，亦曾向抱怨公司「當人條命唔係人咁睇」，「佢（死者）有時話佢部車超貨、超載、超長，佢話遲早一日會死，係睇下邊日」；其胞姊憶述此話時不禁痛哭：「佢話會做到死，點知真係死咗……」



死者父母、胞姊及胞弟，連同死者女友等一眾親友到沙田富山公眾殮房認屍，眾人離開時神情哀傷，稍後會到殯儀館處理死者身後事。（翁鈺輝攝）

死者任職中港貨車司機逾20年

親友表示，死者花名為「肥仔」，為家中排行第二，生前任職中港貨車司機逾20年，向來身體健康，因上一份運送蔬菜的工作工資不理想，經朋友介紹才轉工至現在的運輸公司駕駛公司拖頭運貨。親友指死者屬正職，有底薪及加班費，並以月薪出糧，但曾透露公司長期有拖糧情況。

經常加班 曾抱怨公司「當人條命唔係人咁睇」

今日早上10時許親友離開殮房時，死者的女友向傳媒透露，男友經常需要加班至凌晨4、5時，未有足夠休息翌日又要如常開工；又指男友曾向她抱怨老闆安排大量工作給他，而其他司機則坐在一旁休憩，「佢做呢份工好似好激氣」、又指公司「當人條命唔係人咁睇」。胞弟提到：「打工仔，老細叫你車乜嘢，你係司機嘛，你就要去車。」他指兄長經驗豐富，老闆自然安排更多工作給他，「你識呀？咁你做多啲。」

公司曾要求超載 「遲早一日會死，係睇下邊日」

親友均聽過死者曾超載、亦運送過超長、超高的貨物，其女友說：「佢有時話佢部車超貨、超載、超長，佢話遲早一日會死，係睇下邊日。」死者胞姊憶述時亦不禁痛哭：「佢話會做到死，點知真係死咗……」又斥責老闆「比豬頭骨佢啃」。女友曾勸男友工作小心，「如果做唔到就同老闆講」，男友也向她承諾「做埋3月就轉工」，惟現在卻是天人永隔。

昨日家人收到來電始驚悉噩耗，到場了解時卻發現木行與聘用死者的運輸公司推卸責任，胞弟當時斥運輸公司東主向家屬表示不會到意外現場，「一個員工幫你打工，身亡咗，完全唔理！」

經傳媒報導 運輸公司始相約家屬會面

相隔一日後，胞姊弟均指，經傳媒報導及勞工處發出「暫時停工通知書」後，運輸公司向他們聯絡，相約今日下午商討賠償及恩恤金一事，惟仍未通知時間及地點等細節。胞姊表示感謝傳媒報導，她飲泣指，家屬願意站出來說是因為「唔想下個冇咗屋企人」。

▼意外現場▼



警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

案發於周四（14日）中午12時許，一名姓梁（43歲）重型貨車男司機，在打鼓嶺文錦渡路一間木行搬運木材時，被墮下木材擊中頭部，當場不治。據了解，該批木材共150條，警方表示接獲上址職員報案，指事主在上址搬運木材期間，一紮共4米長、105厘米闊、70.4厘米高、重約1.7噸的木方從貨車拖架上塌下，梁男被擊中，頭部受傷，消防員趕抵證實他已死亡。案件列作「工業意外」處理，稍後會驗屍確定死因。 勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

勞工處表示高度關注事件，並對意外中有工友身故感十分難過，對其家屬致以深切慰問。處方得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關東主及僱主發出「暫時停工通知書」，停止其在貨車上進行裝卸木材的工作，直至勞工處信納有關東主及僱主已採取措施消除有關危害，才可復工。處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施；若調查發現有違例事項，定會依法處理。

死者遺體由仵工舁送殮房。（羅日昇攝）

▼親友到場認屍▼

