深水埗車禍．車cam｜私家車轉彎猛撞七人車　司機突跳車馬路狂奔

深水埗昨晚（14日）發生嚴重車禍，一輛白色私家車疑因違泊被警方驅趕時，突然開車逃走，被附近「車cam」拍到連環撞向多輛車，一名女途人更被撞飛出馬路，重創命危。其後可疑車輛高速掟彎，由欽州街轉入元州街猛撼七人車，肇事司機隨即棄車逃離現場。警方已拘捕32歲車主，但涉案男司機仍然在逃。



網上流傳多段車Cam影片，拍攝到逃走過程，其中一段見到白色私家車高速轉彎猛撞前方一輛七人車，將它撞到打「白鴿轉」，橫亘路中。白色私家車未有停車，繼續向前駛，未幾身穿黑衫的男司機在車輛行駛期間，突然打開車門跳車，跌倒後又起身跑走，片段就此結束。私家車則在無人駕駛下撞到一輛的士車尾始停下。



身穿黑衫的男司機在車輛行駛期間，突然打門駕駛座車門跳車。

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警方表示，昨日（14日）晚上7時28分，西九龍警區衝鋒隊在長沙灣青山道60號巡邏期間，發現一輛私家車在上址懷疑違例泊車，於是上前調查，私家車突然駛前，懷疑先後撞向另外兩輛私家車，以及一名在行人路上的66歲劉姓女子，涉案私家車繼續行駛，在長沙灣元州街近欽州街及長沙灣元州街近九江街懷疑再分別撞向的士及另一輛私家車後，涉案司機棄車逃去。

警員接報到場，在涉案私家車內檢獲約30克懷疑霹靂可卡因及約20克懷疑冰毒，市值約5.2萬元，同時懷疑涉案私家車司機沒有有效駕駛執照。

警員經調查後，今日（15日）在上水區拘捕一名32歲潘姓涉案男車主，涉嫌販毒，他現正被扣留調查，案件列作狂亂駕駛、販毒及無牌駕駛，由深水埗警區重案組跟進，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，正追緝一名20至30歲的男子，蓄短髮，案發時身穿白色衣物。劉女頭部受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，至於在元州街近九江街捱撞的54歲莊姓男司機耳手受傷，清醒被送往明愛醫院治理。