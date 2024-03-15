銅鑼灣錶行劫案｜警首破「印尼黨」拘6男女　包括扮客開門女子

上月28日銅鑼灣富明街錶行劫案，多名蒙面賊分持刀錘掠走25隻、總值612萬元名錶，得手後乘搭接應車輛逃去。警方交代案情時指，案發後翌日（2月29日）已尋獲涉案賊車，翻查數百小時閉路電視片段後，過去兩日（13至14日）在全港拘捕6名印尼籍男女，包括一名假扮顧客開門的女疑犯，其餘兩人持刀行劫、3人幕後支援。今次是警方首次發現有印尼籍人士參與錶行劫案，現正追查案中贓物下落及在逃人士。



港島總區重案組高級督察吳金聰（左）、總督察盧嘉晉（中）、高級督察李健芯（右）交代案情。（梁偉權攝）

案發翌日大圍尋獲賊車 檢獲行劫工具

港島總區重案組盧嘉晉總督察表示，今年2月28日下午2時許，警方接報有3名賊人行劫銅鑼灣富明街一間錶行。案中，一名賊人持刀、一名賊人手持大錘打爛錶行內的飾櫃、一名賊人於飾櫃內搜掠手錶。

3名賊人搜掠後，登上一輛私家車逃離現場。錶行經點算後，被劫去25隻名貴手錶，總值為港幣612萬。案發後翌日晚上，警方於大圍銅鑼灣山路近沙田北食水配水庫尋獲賊車。探員於車內發現行劫工具，包括一個大錘、3把開山刀、5隻勞工手套、玻璃碎片、錶托等。

警方拘捕6名印尼籍男女。（梁偉權攝）

6人分工明確 扮客推門、持刀錘行劫、幕後支援

盧續稱，探員根據線索及翻查港九新界多個位置的閉路電視片段，最後鎖定多名涉案人身份及其住址。3月13日至3月14日期間，以涉嫌「行劫」於新蒲崗、元朗、屯門、油麻地共拘捕3男（26至29歲）3女（27至35歲）印尼籍人士，其中一人持香港身份證、4人逾期居留、剩餘一人為酷刑聲請。

劫案中，其中一名被捕女子假扮顧客，為3名同黨開門，以便賊人入內行劫。其餘角色包括持刀行劫的男子、負責搜掠手錶的女子、3名與賊人有緊密聯繫的同黨。

拘捕行動期間，探員撿取被捕人的手提電話、案發時的衣著作為證物。現階段，警方仍在追查案中失物。由於警方已掌握足夠證據，於稍後將以「行劫」罪落案起訴3名被捕人士，另外3人則被扣留調查。

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警查數百小時閉路電視 仍追查贓物及在逃人士

警方指，有別近年的錶舖劫案，今次為首次有印尼籍人士參與錶行行劫案，並擔任劫匪角色。策劃及犯案人士以為持有不同國籍、或作為酷刑聲請人或逾期居留的人士，能避過警方追捕。警方重申，行劫是嚴重罪行，無論劫匪屬於不同國籍或不同入境狀況，警方都會用盡一切方法將賊人繩之於法。

本案中，警方翻查共超過數百小時的閉路電視片段，以追查賊人行蹤，警方會繼續追捕案中幕後策劃人士及贓物下落。任何人士如有與案相關消息可以提供，請致電2860-7834或9886-0043與港島總區重案組第二隊聯絡。

銅鑼灣2月28日發生搶劫案，3名蒙面男分別持錘和開山刀闖入富明街一間錶行，掠走25隻、價值約612萬元手錶後逃之夭夭。

天眼見開門女被「掟」出街 跑走幾乎被車撞

案發於2月28日下午約2時，從閉路電視片段可見，一名女子起初在店外凝望玻璃飾櫃，其後開門欲入舖時，即有賊人尾隨闖入，其中一名穿戴粉紅色手套及持棍的黑衣蒙面男，更將該女子扯開「掟」向馬路，該女子幾乎跌出馬路，爬起身後隨即跑往對面，幾乎被車撞倒。其後該名疑犯並在門口「睇水」。另兩名蒙面黑衣同黨則衝入店內，一人手持大錘扑爛玻璃飾櫃、一人則手持黑色袋，兩人夾手夾腳掠走飾櫃內的手錶，3人得手後即迅速逃去。

▼ 2月28日銅鑼灣錶行劫案現場 ▼



大批警員在錶行調查。（翁鈺輝攝）