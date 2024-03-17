黃大仙寶馬高速剷安全島撼欄撞柱　警檢牛肉刀　司機涉8宗罪被捕

黃大仙發生車禍。今日（17日）凌晨零時許，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊在牛頭角發現一輛白色寶馬私家車高速行駛，於是尾隨，寶馬沿龍翔道左轉入正德街時，懷疑失控先撞中間安全島的約兩米長鐵欄和一個路柱，繼而剷上安全島再撞五米長鐵欄，最後穿過安全島，撞向行人路上兩米長鐵欄，男司機留在車上，沒有受傷和反抗，警員到場發現車尾有四把牛肉刀、新衣服、手套，以及兩個懷疑假車牌，於是拘捕涉案司機。



網上流傳一條片「車cam」，顯示白色寶馬沿龍翔道往正德街方向高速狂飆，警車亮閃燈和響警笛從後駛上，「車cam」車輛一直保持正常車速，去到龍翔道近正德街時，依俙見到寶馬已經「自炒」，其他警車增援，警員下車調查。



寶馬穿過安全島，撞向行人路上兩米長鐵欄。（李家傑攝）

警方表示，今日（17日）0時09分，東九龍總區交通部執行及管制組在區內巡邏期間，在牛頭角福淘街發現私家車行車不穩，於是要求對方停下，但涉事私家車未有按指示停下，並加速沿牛頭角道往黃大仙方向逃去，其後在黃大仙龍翔道與正德街交界懷疑失控，撞向約五米長的鐵欄後停車。

警員在車上檢獲四把牛肉刀、兩個懷疑假車牌及數件懷疑可作非法用途的衣物及手套，私家車沒有展示有效行車證，24歲何姓男司機亦未能出示有效駕駛執照，同時被懷疑未經車主的同意下擅自取去私家車。

經初步調查，何男涉嫌危險駕駛、藏有攻擊性武器、管有偽造文件、藏有工具可作非法用途、駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、未獲授權而取用運輸工具及駕駛時沒有第三者保險被捕，現正被扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第八隊跟進。