有片｜寶馬高速狂飆警車響號追截　司機自炒後遭3交通警撳地制服

黃大仙發生車禍。今日（17日）凌晨零時許，警方在牛頭角發現一輛白色寶馬私家車高速行駛，於是尾隨追截，寶馬沿龍翔道左轉入正德街時，疑失控撞欄和路柱，繼而穿過安全島，撞向行人路上鐵欄。24歲男司機隨即被警員拘捕，車上有四把牛肉刀、新衣服、手套，以及兩個懷疑假車牌，司機涉嫌干犯8宗罪。



網上流傳一條車cam片段，顯示寶馬沿龍翔道往正德街方向高速狂飆，警車亮閃燈和響警笛尾隨追截。直至追到正德街時，片中依俙見到寶馬已「自炒」停下，多名交通警員馬上落車。另一段影片則見到3名交通警員將男司機撳地制服，隨後再拉他起身，押往車旁調查。



寶馬在黃大仙龍翔道與正德街交界懷疑失控，撞向約5米長的鐵欄後停車。

警方表示，今日（17日）0時09分，東九龍總區交通部執行及管制組在區內巡邏期間，在牛頭角福淘街發現一輛私家車行車不穩，於是要求對方停下，但涉事私家車未有按指示停下，並加速沿牛頭角道往黃大仙方向逃去，其後在黃大仙龍翔道與正德街交界懷疑失控，撞向約5米長的鐵欄後停車。

警員在車上檢獲4把牛肉刀、2個懷疑假車牌及數件懷疑可作非法用途的衣物及手套，私家車沒有展示有效行車證，24歲何姓男司機亦未能出示有效駕駛執照，同時被懷疑未經車主的同意下擅自取去私家車。

經初步調查，何男涉嫌危險駕駛、藏有攻擊性武器、管有偽造文件、藏有工具可作非法用途、駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、未獲授權而取用運輸工具及駕駛時沒有第三者保險被捕，現正被扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第八隊跟進。