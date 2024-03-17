元朗綠Van不顧而去｜直擊迴旋處撞車一刻　目擊者：佢想停又冇停

今午（17日）一輛專線小巴在10分鐘內，於元朗不同地點接連撞毀3車後不顧而去，姓莊（64歲）男司機直駛一間車房維修時，涉三宗罪被捕。《香港01》獲得最先於青山公路—潭尾段凹頭迴旋處的撞車片段，可見一輛16座專線小巴打「死火燈」停在迴旋處讓線位，肇事19座小巴沿迴旋處右轉駛至時，猛撼16座的右邊車身，登時有零件飛脫，四散一地。肇事小巴雖然收慢，惟未有停下，續沿迴旋處駛離。片主司機許先生稱，事發一刻十分突然，「冇諗到架小巴撞埋去，之後見佢想停低又冇停低。」肇事小巴最終駛離現場。



肇事19座小巴駛至迴旋處轉彎時，猛撼另一輛16座專線小巴。（讀者許先生提供片段截圖）

案發於今（17日）午12時許，一輛往來元朗及白沙村的39號專線小巴，10分鐘內先在青山公路—潭尾段凹頭迴旋處，撞向另一輛專線小巴；該車3名乘客受傷；肇事小巴未有停車，在迴旋處兜圈後，再次撞及該專線小巴，然後駛至青山公路—元朗段9號時，撞到一輛九巴；最後在元朗安寧路37號撞到一輛七人車。

肇事小巴逕自駛往大棠路一間車房維修，司機在車房被捕。車房職員表示，涉事司機事前並無通知站頭及車房，就直接駕車而至。職員指：「可能佢撞咗幾架（車），都驚呀，佢成個人都呆晒啦。」