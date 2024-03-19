南華體育會電腦伺服器遭黑客入侵　警方列作「勒索」跟進

南華體育會電腦伺服器前日（17日）遭未經授權的第三方入侵，會方報警處理及向香港個人資料私隱專員公署通報，私隱專員公署今午（19日）指可能有7萬人受影響，涉及香港身份證號碼、護照號碼、地址等資料。警方回覆查詢時表示，3月17日接獲相關機構職員報案，指電腦伺服器被黑客入侵。案件列作「勒索」處理，由灣仔警區跟進，暫未有人被捕。



南華體育會通告全文。（南華體育會facebook）

南華體育會昨日（18日）在facebook表示，電腦伺服器前日（17日）遭未經授權的第三方入侵，會方已立即採取應對措施，關閉受影響的電腦設備，以保護會員的個人資料安全，包括姓名、出生日期、身份證號碼及地址。南華會對事件深感遺憾，並已報警處理及向香港個人資料私隱專員公署通報事件，亦已啟動應急計劃，並將通知受影響的會員。帖文強調至今未發現任何證據顯示個人資料遭洩露。會方提醒會員提高警覺，以防範可能外洩的資料被濫用、誤用、惡意或非法使用。

惟私隱專員公署指，當中可能涉及大約7萬名受影響人士，考慮到可能涉及個人資料外洩，包括姓名、香港身份證號碼、護照號碼、地址、電郵地址、電話號碼、出生日期及相片等，已呼籲受影響人士若懷疑個人資料被外洩，可向相關機構或公署（電話：2827-2827、電郵：communications@pcpd.org.hk）查詢或投訴。

公署提醒，受影響人士應採取以下措施：包括可考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能、留意個人電郵有否不尋常的登入記錄；審視銀行月結單，以確定是否有任何未經授權的活動；收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺；切勿隨意打開短訊或電郵的附件、連結或披露個人資料；及對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺。