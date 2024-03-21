收「發財、富貴」指示用內地扣賬卡購物洗黑錢　兩內地漢斷正被捕

警方搗破一個自3月初活躍於尖沙咀的跨境洗黑錢集團。本周二（19日）在尖沙咀進行反罪惡巡邏期間，截查及拘捕兩名形跡可疑的內地漢，並搜獲多張不屬於他們的內地扣賬卡、多部手提電話及無線終端收款機（POS機）。警方相信兩人在Telegram一群組收取暱稱「發財」及「富貴」等上線指示後，將在內地詐騙得益在港購買手機及奢侈品現金券等。警方表示，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



兩名涉案男子涉以內地扣賬卡購物洗黑錢，警方檢獲多張內地銀行卡及多部手提電話。（任葆穎攝）

油尖警區刑事調查隊第三隊主管偵緝督察林華欣表示，警方周二在廣東道一帶截獲涉案兩名內地男子（29及30歲），發現他們於中午抵港，分別透過便利店購買小額貨物或用POS機試卡，其後下午5點許收到指示，購買共值逾6萬元的6部蘋果手機，惟相關款項已比內地公安及時凍結，交易無法進行。警員在兩人身上搜出多張不屬於他們的內地銀聯扣賬卡、多部手提電話及POS機，隨即將他們拘捕。

林華欣指，犯罪集團會先在內地招募成員，將在內地詐騙所得的犯罪得益，轉入不同銀行户口，其後再安排成員在香港使用銀行卡進行實體購物、變賣，企圖將所得的黑錢洗白。林華欣續稱，集團利用跨境洗黑錢的方式，令警方調查變得複雜及難以追蹤，大大增加調查難度。

警方其後到訪有關商戶並翻查相關閉路電視片段，發現兩人在過去一個月曾多次進出香港，並到尖沙咀購物。亦發現他們均為一個Telegram群組內的成員，會在群組內接收自稱「發財」、「富貴」的上線人員指示。林華欣稱，待時機成熟後集團會安排招募回來的成員前往香港，抵港後向他們派發銀聯扣賬卡及POS機，然後成員會到便利店進行小額交易，約購買200元的香煙、飲品等；或利用POS機試卡，確保戶口未有被凍結能正常運作後，他們會在尖沙咀的大街、大型商場外徘徊等待進一步指示。

其後，身處內地的集團成員，一旦確認有黑錢進入扣賬卡後，便會指示在港成員購買一些電子用品，如名貴手機、奢侈品現金券等物品，方便變賣洗黑錢。林華欣續稱，警方發現由內地受害人受騙當刻、到按照騙徒指示將錢轉入相關指定戶口、再到身處香港成員接受群組指示消費，成功變為實體商品，過程只需短短20分鐘。因此自去年初起，警方財富情報及調查科已和內地的國家反詐中心及多間銀聯機構建立合作機制，令調查相關案件時，能夠更快獲取相關資訊，大大提高警方破案能力。

內地犯罪集團委派成員抵港，並用telegarm指示成員以內地扣賬卡購物洗黑錢。（任葆穎攝）

該兩名被捕人已被控各一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪，明日（20日）在九龍城裁判法院提堂。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。案件交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進。

警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」。