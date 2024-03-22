首宗內地銀聯卡洗黑錢案｜收指示狂碌$360萬名錶　內地漢判囚一年

警方去年11月破獲本港首宗利用內地銀聯卡黑錢案，案中一名內地漢今日（22日）於九龍城裁判法院承認「串謀洗黑錢罪」，涉款66.8萬港元，判囚12個月。警方指，被告在港使用多張銀聯卡購買13隻、總值約360萬元勞力士名錶，而卡內款項牽涉內地詐騙案，他在電話通訊軟件收取銀行卡密碼按指示購物，可疑行為被機警職員察覺揭發。警方表示，案件涉及跨境取證困難，但日後有信心處理同類型案件。



油尖警區刑事調查隊第四隊主管偵緝高級督察關智聰交代案件。

去年11月14日至21日，案中被告前往尖沙咀一間連鎖鐘錶店，利用8張內地銀行發出的扣賬卡，進行11次交易，購買了13隻勞力士手錶，總值港幣360萬元。交易過程中，鐘錶店職員發現該名男子透過手機即時通訊軟件，收取銀行卡密碼，並按指示購物，行為可疑，於是暗中報警。警方到場將男子拘捕，並在其身上搜出4張內地銀聯卡、3部手提電話及少量現金。

被告收指示掃名錶「碌盡張卡」 隨即轉售換錢

油尖警區刑事調查隊第四隊主管偵緝高級督察關智聰指，被告每次購買只會揀取有現貨的手錶，每次犯案時均會在鐘錶店外徘徊，再走入指定店舖，查詢手錶價錢，其後等待通訊軟件發出指示。被告亦會因應扣賬卡內的金額，再決定購買手錶數量及型號，務求「碌盡張卡」。

若銀聯卡款項已經透支，又未完成購買，被告會預先準備現金、或使用另一張銀聯卡。當被告買錶後，便會再收到指示，前往指定地方交出手錶或去二手舖以較低價錢放售手錶。事後，被告會將銀行卡銷毁。

卡內款項來自內地詐騙案犯罪得益

其後，警方向國家反詐中心確認，有關內地銀聯卡內的金錢牽涉內地詐騙案款項，屬犯罪得益。警方索取律政司意見後，案件進入司法程序，起訴被告一項「串謀洗黑錢罪」，涉款港幣66.8萬元。被告今日（22日）於九龍城裁判法院承認控罪，被判入獄12個月。警方相信，被告收取5,000至一萬元的酬勞，擔任跑腿角色。

案件涉跨境取證 增警方調查難度

警方調查期間發現，被告犯案時會使用多於兩張銀行卡消費，而且銀行卡於內地發行，再加上牽涉內地詐騙案，警方需要跨境取證，增加了調查複雜性。警方續指，案件能夠成功拘捕以及檢控，是有理由相信被告知道銀聯金的款項，是來自犯罪得益；亦有賴鐘錶店職員的警覺性，在過程中全力配合警方調查。透過本宗案件判刑，顯示警方有信心及能力，於日後處理同類型案件，未來將跨境洗黑錢的罪犯繩之於法。

警方重申，洗黑錢為嚴重罪行。一經定罪最高可以被監禁14年，或者罰款港幣500萬，市民切勿以身試法。亦提醒商戶職員若發現，顧客同時持有多張銀行咭，或明顯地等待指示才進行購物，應聯絡警方。