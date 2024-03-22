葵涌醫院地盤意外｜勞工處：男工由竹棚墮斃　下令地盤暫停用棚架

葵涌醫院第二期重建地盤昨午（21日）發生奪命工業意外，一名29歲男工人疑由高處墮下，當場不治。勞工處今日（22日）表示，死者疑從大廈外牆竹棚墮斃，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，並會全力調查意外原因。



昨日（21日）事發後，死者親友趕抵了解。

勞工處發言人稱，高度關注是次致命工作意外。意外中，一名男工人懷疑從一大廈外牆的竹棚架墮下至地面，當場證實死亡。處方十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處在得知意外發生後，已即時派員到場調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤的大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。處方現正調查意外成因，查找有關持責者的法律責任及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

+ 1

建築署昨日表示，署長李翹彥對事件深表難過，並向死者家屬致以最深切的慰問。署方已要求承建商向死者家屬提供適切協助，亦會全力協助相關部門調查事故原因，相關的工程已經暫停；署方亦會立刻就其轄下所有工地高處作業的安全要求發出提醒及持續監察。醫管局則指，局方接獲建築署通知今次嚴重工業意外，醫管局對事件深表難過，對離世地盤工人的家屬致以深切慰問。醫管局知悉建築署會督促承建商，採取所需措施確保工地安全。

承建商瑞安建業早前回覆《香港01》查詢時表示，公司對事件高度重視，並感到非常難過。意外發生後，公司管理層立刻聯同項目主管趕往現場跟進。經了解得知，死者為分判商公司管工，公司正全力配合有關部門調查意外原因。

+ 1

案發於今（21日）午5時40分，警方接獲葵涌醫院路3至15號的地盤職員報案，指一名男工人頭部重創倒地，救護員趕抵證實事主當場不治。消息稱，死者姓施（29歲），為地盤科文，在上址工作約3個月，懷疑從地盤高處墮下身亡，當時有佩戴安全帶。警方將案件列作「工業意外」處理，死因有待驗屍後確定。工業傷亡權益會已派員接觸家屬，希望提供適切協助。

現場為葵涌醫院第二期重建地盤。（林振華攝）

1981年落成的葵涌醫院是一間精神科醫院。根據醫管局資料顯示，2016年葵涌醫院重建工程第一期獲立法會財務委員會批准撥款；第一期工程已於2018年7月大致完成；2019年展開第二及第三期工程，預計2025年竣工。其中第二期工程主要拆卸葵涌醫院所有現有大樓、興建新的主座和兒童及青少年座、在荔景山路興建升降機塔，塔上設有連接橋通往重建後的葵涌醫院主座及為受擬議葵涌醫院重建工程影響的瑪嘉烈醫院範圍進行改建和加建。

葵涌醫院新大樓的設計概念是以一個「治療村」為願景，提供以個人需要為本的優質醫療服務，有效治療病症，協助病人康復。重建後的葵涌醫院會與專職醫療人員和伙伴組織合作，成為提供、支援和協調各類精神科服務的中心。