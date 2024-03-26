警拘25歲男涉刷單騙案　搜屋檢仿製槍假警察委任證　稱幻想做警察

25歲男倉務員，涉及兩宗求職刷單騙案，行騙兩名女子共35,000元。警方調查期間搜查其沙田寓所，搜出大批警察專用物品，包括辣椒槍、仿製手槍、警棍及假警員委任證。有人承認購買該些物品，是為了實現自己想做警察的幻想。



警方稱較早前接獲求職刷單騙案求助，一名22歲女學生及一名31歲無業女子，於2022年9月至10月期間，分別收到騙徒的WhatsApp 訊息，對方招募她們做刷單員提高不同假網站產品的銷售額，二人透過 Telegram 與工作人員溝通。

她們分別將約1.8萬元及1.7萬元存入騙徒所指的6個不同銀行戶口，但其後騙徒失聯，二人在過程中沒有收到任何佣金或退款，於是報警求助。 警方調查得知其中2.7萬元騙款存入到一名男子的銀行戶口。

警方經調查後鎖定一名25歲姓張男子，並於昨日（25日）拘捕他。張某承認在尖沙咀以港幣2,000元將自己的銀行帳戶賣給一個不知名人士。警員其後搜查其沙田橫壆街的住所，發現一把「JPX4」辣椒發射槍及4個彈盒、胡椒噴劑、Mark-9仿製手槍、仿製手槍、仿製左輪手槍、手銬、警棍、假警察委任證及兩張警察證書。他承認購買上述物品，是為了實現自己想做警察的幻想。

警方最後拘捕張男，涉嫌「詐騙罪」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪」、「藏有攻擊性武器」、「藏有仿製火器」及「管有虛假文書」等罪行被捕，案件共涉及騙款約港幣2.7萬元，他現正被扣留調查。