警破35騙案涉款逾千萬拘47人　財仔稱供低息高額貸款　捲走保證金

警方一周內偵破35宗騙案，包括求職、購物、投資及電話騙案，涉款高達1,240萬元，拘捕47人，大部分被捕人為傀儡戶口持有人。行動中，警方亦搗破一間假財務中介公司，犯罪集團透過電話推銷，聲稱能借出低息高額貸款，再邀約到彌敦道一大廈單位傾談，其間要求受害人交出保證金，得手後捲款而逃，公司單位亦人去樓空，合共騙去340萬元，當中損失最大一名受害人遭騙走100萬元。



警方油尖警區刑事部高級督察陳源勳交代案件。（梁偉權攝）

警方油尖警區刑事部高級督察陳源勳指，警方於3月20至27日進行「世爵」反詐騙及反洗黑錢行動，共偵破35宗騙案，在全港以「以欺騙手段獲得財產」、「盜竊」、「詐騙」及「洗黑錢」罪共拘捕47人。其中佔最多的為求職騙案，達11宗；另有9宗購物騙案 、4宗電話騙案、4宗投資騙案，以及7宗其他類型騙案。受害人年齡介乎18至60歲，合共損失高達1,240萬元。

36男11女被捕人年齡介乎19至66歲，大部分為本地人 ，報稱職業包括無業、廚師、侍應、裝修工人等 。他們大多為傀儡戶口持有人，受詐騙集團以微薄金錢利誘，開設戶口後轉交集團，再協助收取騙款。大部分被捕人已獲保釋候查。

女子欲借$1200萬 財務公司收百萬元保證金後人去樓空

行動中，警方偵破一間涉嫌訛稱提供低息貸款行騙的財務中介公司。警方於本年度首3個月，分別接獲6人報案，指早前接獲自稱金融機構職員推銷電話，聲稱能提供低息高額貸款。受害人其後應約到彌敦道一大廈財務公司商討借錢細節，其間騙徒要求他們繳交入息證明金，證明有還款能力。受害人信以為真，合共將340萬元存入指定戶口，騙徒得手後去如黃鶴，財務公司單位隨後亦人去樓空。據悉，當中最大一宗損失額達100萬元，受害人為一名女子，原本欲打算借1,200萬元。

警方經情報分析後拘捕4男1女，年齡介乎22至59歲，角色包括涉案電話登記人、傀儡戶口持有人 、公司登記人及租用涉案單位人。警方正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

「洗黑錢」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。警方提醒，市民切勿開設銀行戶口予他人使用，或將銀行戶口借予他人作非法用途；若收到借貸來電，應再三核實，若對方要求提交保證金，應分外小心。