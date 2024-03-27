畢架山謀殺｜七旬婦涉謀殺被捕　疑膠紙封病夫口鼻後企圖自殺

畢架山老牌豪宅「榮光第」今日（27日）凌晨發生謀殺及企圖自殺案，一對老夫婦男死女傷。警方經調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕該名71歲姓鄭妻子，相信她涉嫌先以膠紙覆蓋84歲丈夫的口鼻，其後割頸𠝹手企圖自殺。截至今晚11時，鄭婦仍在瑪嘉烈醫院留醫，情況危殆。據悉，男死者患有腦退化症及肌肉萎縮，行動不便需要別人照顧；被捕人則受抑鬱症困擾，曾透嘓擔心無力照顧病夫而萌死念。



畢架山「榮光第」發生命案，老夫婦一死一昏迷，警方將案件列謀殺及企圖自殺案，男死者遺體由仵工舁往殮房。（馬耀文攝）

翻查資料，男死者為美亞廚具鄭氏家族的成員，其居住的「榮光第」於1970年代起由「榮如企業有限公司」持有，董事包括男死者、美亞廚具集團主席鄭建穗等家族成員。

現場是筆架山道22至24號榮光第，為九龍塘區一個老牌豪宅屋苑。資料顯示該屋苑於1973年入伙，提供4個單位，每個實用面積由1,349呎至4,122呎不等。今日（27日）凌晨4時許，一名女傭欲為84歲男死者換尿片時，驚見他口鼻遭膠紙封住躺在床上；其71歲同樣姓鄭的妻子則倒臥地上、手及頸部有刀傷，身旁有一把染血的刀。女傭大驚通知同事報警，男死者當場被證實死亡，女事主則昏迷被送往明愛醫院搶救，之後轉送瑪嘉烈醫院救治。

女事主昏迷由救護員送院搶救。

據了解，女事主約兩周前曾提及，因擔心沒有能力照顧丈夫而萌死念。警方經調查後，將案件列作謀殺及企圖自殺案跟進，懷疑女事主先以膠紙覆蓋丈夫的口鼻，其後企圖自殺。現場沒有檢獲遺書，警方稍後將安排為死者驗屍，以確定其死因。

警員檢走兇刀及雜物。（羅日昇攝）

今日凌晨曾有一名女子和另一名老婦到場，協助警方調查後乘車離開，據悉她們是男死者的親友。探員今早8時許抵達現場繼續搜證；接近早上11時，仵工到場將死者遺體移送殮房，其間報案的女傭目送老僱主遺體被移走，激動落淚。探員至下午3時許檢走涉案的刀及一些藥物等證物，其後亦從大宅帶走一名女傭助查，另一名男家屬則回到大宅善後。

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一名女親友前往警署協助調查。（黃學潤攝）

早上8時許，警員重返現場調查



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